É ex-modelo e, rapidamente, aprendeu as sutilezas da profissão, para depois abrir sua própria agência de modelos, a Excalibur. É um pai ausente para a filha Jojô, que teve com a top model Natasha. Arthur tem um caso com Carolina desde a adolescência, mas se encanta por Eliza enquanto ajuda a ex-vendedora de flores a se transformar na Garota Totalmente Demais. Ele aposta com Carol que consegue transformar Eliza numa modelo e ganhar o concurso. Enquanto ajuda Eliza, Arthur se apaixona por ela e se transforma num pai melhor para Jojô. Ele começa a namorar Eliza depois que ela vence o concurso, mas a relação dos dois provoca a ira de Carolina, que arma para separar o casal. Arthur cai na armação e não acredita em Eliza. Os dois terminam, e ele tenta reconquistar a ruiva, mas desiste ao perceber que Eliza ama Jonatas. Arthur decide então reconstruir sua história com Carolina, agora mais maduro.

Fonte: GLOBO