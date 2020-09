"Sou um escultor plástico sonoro e o meu sonho é tocar na Orquestra Filarmónica de Berlim, com 50 aspiradores"

mais sobre

César Mourão conhece João Ricardo e alguns dos seus projetos. Entre eles, "Orquestra para Espinha de Bacalhau". Ou seja, tocar com espinhas de bacalhau com uma orquestra de catos. "O Parafuso Perdido no Aspirador" e "Lixo Luxo Poético" também são criações do artista que dá um novo significado ao lixo da sua cidade.