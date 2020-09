Orlando Conde recorda o dia em que se "esqueceu" do Fernando Rocha numa discoteca em Famalicão

mais sobre

Fernando Rocha e os amigos lavavam tachos no talho do Orlando Conde para "ganharem algum para irem para a discoteca". Orlando recorda que foi pedir autorização ao pai do humorista para levar-lo à discoteca. Se a ida correu bem, o regresso nem tanto: "Esqueci-me completamente! acordei [no dia seguinte] e veio-me à ideia o 'Nando'"