"A Póvoa tem o Casino, sempre com festas de arromba, e Vila do Conde, as Caxinas!"

Vídeos Mais sobre Terra Nossa "A Póvoa tem o Casino, sempre com festas de arromba, e Vila do Conde, as Caxinas!" mais sobre "Terra Nossa" não é "Terra Nossa" se não terminar com uma música com o apanhado das informações que César recolheu em Vila do Conde e Póvoa de Varzim!