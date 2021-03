Resumo: 360º Episódio - 5 de março (sexta-feira) - Penúltimo Episódio

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriela diz a Catarina que não quer casar com André, só disse que sim por não o envergonhar. Diz que não é feliz na Vila. Catarina percebe que a mãe vai embora outra vez. Gabriela diz que a ama. André procura Gabriela que não abre a porta.

Falam com Eduarda. Ela avisa que se Diogo não for sozinho entregar o dinheiro, as crianças desaparecem. Avisa que não está a brincar. Diogo está de saída, disfarçam quando Carlos entra. Este tem mau pressentimento.

Eduarda mete arma na cadeira-ovo de Teresa e tapa-o como se Teresa estivesse lá. Diz para Martim ficar sossegado que ela vai tratar da vida deles. Martim fica em pânico.

André pergunta a Catarina onde está Gabriela. André fica triste e magoado quando Catarina diz a André que a mãe foi embora. Prazeres diz a Catarina que paga o curso dela em Madrid. Procuram Elsa, acham que fugiu com o dinheiro de todos.

Xana despede-se da irmã que vai morar para Lisboa. Conta que está na vila e vai ficar até acabar a tese. Sílvia fica encantada e já não quer ir para Lisboa. Carlos diz a Tomás que passa-se alguma coisa.