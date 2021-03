Resumo: 359º Episódio - 4 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres preparou comida para quem está a trabalhar nas buscas. Adormeceu e sonha com Carlos. Prazeres está amarrada ao varão. Solta-se e começa a dançar com Tina, Diana e Candy. O show é para Carlos que adora. Diz a Prazeres que ela é a melhor bailarina do mundo. Ela quer beijá-lo. Acorda com Marco a chamá-la. Ela quer saber se filho não progrediu na carreira por causa dela. Marco diz que é feliz com a vida que tem.

Xana diz a Gabriela que ela só aceitou casamento dela com o pai porque voltou para Herdade e porque Sílvia vai morar para Lisboa. Henrique diz a Diana que não quer perdê-la e está disposto a ter filhos com ela. Diana feliz abraça-o.

Martim está cheio de fome e pede mais bolachas. Eduarda sai, ele pega no telemóvel e liga-o. Eduarda volta e apanha-o. Ri-se e diz para ele ligar a quem quiser porque telemóvel não tem o cartão. Martim fica desiludido por não ter conseguido ligar à mãe.

Tiago está furioso porque acha que estão a ocultar-lhe informações. Diz que Francisco sabia de Vladimir e ele não. Discutem. Beatriz recebe vídeo e grita com eles. Abre o vídeo no telemóvel.

Eduarda faz um vídeo em que pede um milhão de euros pelas crianças. Ameaça que se avisam a polícia ou a tentam enganar, nunca mais veem as crianças. Diz que não há segundas oportunidades.

Todos chocados com pedido de resgate de Eduarda. Tiago quer avisar a polícia mas Beatriz não quer, tem medo do que mãe possa fazer. Decidem juntar tudo o que têm e tentar chegar ao milhão que Eduarda pede.

Afonso não percebe o que mãe pretende. Xana espera que ela não magoe as crianças. Afonso fala ao telemóvel com a irmã e diz para contar com ele. Disfarça perante os restantes na sala.

Elsa fica emocionada ao ver Vasco. Ele diz que não há nada a fazer, ama-a desde sempre, mesmo com todos os defeitos que ela tem. Diz que amanhã cedo, fogem juntos da Vila.