Resumo: 357º Episódio - 2 de março (terça-feira)

Afonso e Beatriz reviram tudo à procura de uma pista que os leve a encontrar Martim e Teresa. Beatriz desespera. Afonso sugere revirar o quarto da mãe. Beatriz diz que Diogo foi à prisão falar com Octávio.

Eduarda está furiosa porque não encontra os passaportes falsos. Já estão atrasados para o voo. Percebe que Martim os escondeu e fica descontrolada. Martim tem medo dela quando ela ameaça Teresa, mas acaba por encontrar os documentos.

Vasco desabafa com a mãe por causa de Elsa. Arminda diz que ele só vai ser feliz com ela e que aceita a relação. Vasco sabe que para ficar com Elsa tem de ir embora da Vila.

Diogo insiste com Octávio, que está em jogo a vida de duas crianças inocentes. Octávio diz que não sabe de nada, foi Jorge quem tratou de tudo com Eduarda, ele só queria o dinheiro. Diogo fica frustrado.

Prazeres quer arranjar namorado à neta, mas Catarina não quer. Prazeres acha que ela namora com Sílvia. Catarina explica que quer ir para Madrid, estudar, fazer a sua vida lá e que é muito importante ter o apoio da avó.

A consternação com a morte de David é geral. Este aparece e fica perplexo ao ver que está no seu próprio funeral. Todos ficam incrédulos ao verem David. Casimiro fica assustado e desmaia. Filipe fica aflito, não quer que ele morra.

Francisco está preocupado e angustiado. Tiago entra e fica furioso quando Francisco conta que Vladimir está em Portugal, não percebe porque ele não sabia de nada, diz que ele é que é o pai de Martim. Discutem.