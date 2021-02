Resumo: 355º Episódio - 26 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres conta à irmã a armadilha que lhe fizeram no Carrossel. Carlos chega sem novidades dos miúdos.

Beatriz está desesperada. Diogo, no fundo, não acredita que Eduarda faça mal aos miúdos. Beatriz quer fazer um vídeo, implora para a mãe não fazer mal aos filhos e oferece-lhe ajuda para sair do país sem avisar a polícia.

Eduarda diz a Martim para ele não ter medo, vão ser felizes noutro país, como mãe e filho. Martim finge que quer vomitar e Eduarda deixa-o sair do carro. Martim aproveita e foge em direção ao campo. Eduarda fica furiosa.

Carlos e Diogo têm a certeza que Vladimir está em Portugal para ajudar Eduarda a fugir do país com as crianças. Henrique diz que estão a fazer tudo para os encontrar. Diogo decide ir para a rua procurar pistas.

Eduarda diz a Martim que se ele não aparecer quem paga é a irmã. Martim decide entregar-se. Eduarda fica orgulhosa dele. Martim diz à irmã que nunca a vai deixar. Eduarda fica feliz por ter os miúdos com ela.

Gabriela diz a Prazeres para deixar Catarina ser feliz e uma grande chef. O futuro dela está em Madrid. Discutem. Casimiro está fulo com Elsa porque sabe que o relicário é falso.