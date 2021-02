Resumo: 354º Episódio - 25 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique diz que tomaram todas as medidas necessárias para encontrarem Eduarda e os miúdos. Avisa assim que tiver novidades. Beatriz tem medo do que a mãe possa fazer a Teresa.

Martim e Teresa dormem. Eduarda fala ao telemóvel com Vladimir, ele diz para ela ir buscar amanhã de manhã os documentos falsos onde as crianças passam a ser os filhos. Diz para ela não se atrasar. Eduarda, satisfeita, desliga a chamada.

Na herdade, Elsa e Vasco já alcoolizados, divertem-se. Afonso entra com Xana. Vasco fica aflito e pede para eles não contarem que Elsa e ele estão juntos. Afonso chora, diz que não houve casamento porque a mãe raptou sobrinhos.

No Carrossel, Prazeres está presa ao varão. Diana, Tina e Tânia estão divertidas com a vingança. Carlos entra e solta Prazeres, quer que Tina lhe conte mais uma vez quando viu Eduarda. Prazeres fica a saber do rapto dos miúdos.

Tiago está transtornado, procura algo para beber. Tomás diz para ele se acalmar. Fala sobre o funeral de David. Tiago culpa Diogo por não ter protegido Martim. Tomás diz que vão encontrar os miúdos.

Eduarda prepara tudo o que precisa para a viagem do dia seguinte. Pega na arma e guarda-a no saco. Martim vê tudo e fica assustado. Eduarda diz que amanhã começam uma nova vida.

André diz a Xana que David morreu e quer que seja ela a contar a Sílvia. Xana fica horrorizada, pede desculpas a Catarina, mas ela não a perdoa. Rosete está feliz por Candy ir para Londres representar. Tina conta o que aconteceu com Prazeres.

Prazeres diz à irmã que a Vila está amaldiçoada. Arminda gostava de saber para onde terá Eduarda levado as crianças.