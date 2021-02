Resumo: 353º Episódio - 24 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo está de saída para o casamento, recebe uma chamada de Beatriz que, aflita, diz que tem quase a certeza que Eduarda raptou os miúdos. Arminda sente-se mal e lembra o que se passou no passado.

Filipe conta a Casimiro que tudo aponta para que Raul tenha uma namorada muito mais nova que ele. Casimiro critica Raul. Diz que vai fazer um seguro para o relicário recuperado. Quer saber se há notícias de Sandra.

Mafalda fica surpreendida ao ver os pais, quer saber notícias de David. Conta que Eduarda raptou Martim e Teresa. Tiago assim que ouve, sai disparado. Henrique diz à filha que David morreu e Mafalda fica em choque.

Marco e André falam com Tina. Ela conta tudo o que se lembra. Diz que Eduarda conduzia um carro velho que não era dela. Não viu Teresa, mas acha que Martim ia atrás. Beatriz fica desolada e com medo do que a mãe possa fazer.

Eduarda trata de Teresa. Martim acorda e fica confuso. Quer ir embora dali com a irmã. Eduarda diz que ele a obrigou a fazer as coisas daquela maneira, diz para ele ficar tranquilo e não fazer nenhum disparate.

Casimiro diz a Filipe que Elsa não fez o seguro ao relicário, tem a certeza que aquela peça não vale nada. Catarina diz à mãe que não vai dançar no Carrossel. Todos leem a notícia do jornal sobre o rapto de Martim e Teresa.