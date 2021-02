Resumo: 352º Episódio - 23 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco preparou tudo como Elsa pediu, ela gostava que a comida não fosse pizza, mas lá se conforma. Seduz Vasco, que se deixa levar, mas quer sair dali o mais rapidamente possível.

Afonso faz uma declaração de amor a Xana. Ela fica emocionada. Ele pede-a em casamento e ela aceita. Beijam-se. Afonso diz que têm de despachar-se para irem ao casamento de Diogo e Beatriz.

No café Santinho, Prazeres procura ouvir a conversa entre Catarina e Sílvia, acha que elas podem ser algo mais do que amigas. Diana diz a Prazeres que Catarina vai dançar no Carrossel. Prazeres fica transtornada.

Joana está destruída. Henrique diz que David morreu num incêndio. Tomás fica desolado e chora. Tiago quer saber se têm a certeza.

Eduarda segue no carro com Martim e Teresa. Vê o carro de Rosete e fica nervosa. É Tina que vai a conduzir, que olha e parece reconhecer Eduarda e Martim, mas acha que viu mal. Decide ligar a Rosete.

Francisco fica emocionado ao ver Beatriz pronta para casar. Rosete recebe a chamada de Tina, que angustiada diz a Rosete que viu um carro e parecia que era Eduarda que ia a conduzir. A medo, pergunta se Martim está ali com eles. Rosete ouve o que ela diz e fica alerta quando ela fala de Eduarda, diz que Martim está bem mas Beatriz fica em pânico e sai a correr.

Beatriz fica em pânico ao ver o carrinho de Teresa abandonado na rua. Percebe que foi a mãe quem levou os seus filhos. Francisco liga para Martim sem resultado.