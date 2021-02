Resumo: 350º Episódio - 19 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo está preocupado com o que Eduarda possa fazer no casamento. Carlos diz que vai estar atento e que tudo vai correr bem.

Afonso está pronto para o casamento da irmã. Xana faz-se de forte quando ele lembra o dia em que casaram. Diz que ele vai ter de se esforçar muito para a reconquistar. Afonso sai e Xana quebra. Diana consola-a.

Prazeres acha que a vila está amaldiçoada com tantas desgraças. Elsa vê uma foto do pai e reconhece a mulher que está com ele, diz que é a mesma das outras fotos. Tina diz a Prazeres que não a perdoa e faz uma ameaça.

Norberto paga ao Padre. Arminda quer saber o que se passa. Norberto pede perdão pela sua atitude com Joana e pede a Arminda para renovarem os votos de casamento. Ela emocionada, aceita.

Beatriz ainda não está pronta para ir para o casamento e Teresa não para de chorar. Martim sugere levar irmã a dar um passeio. Beatriz hesita mas aceita. Diz para ele ficar por perto.

Tiago, farto das atitudes de Candy, admite que mexe com ele que Beatriz case com o irmão, mas diz que gosta dela. Ela fica triste, diz que sempre "amou" Beatriz e dela apenas "gosta". Candy recebe sms informando que passou no casting. Vai para Londres.

Eduarda, à distância, observa Martim que passeia Teresa numa tentativa de acalmar a irmã. Não está a conseguir e Teresa continua a chorar. Mafalda aparece e conversa com Martim, ajuda-o com Teresa.

Elsa está deprimida por causa do pai. Diz a Vasco que ele está com uma mulher, de certeza que vai gastar a sua herança. Vasco quer animá-la mas Elsa pensa em aproveitar que não está ninguém na casa da Herdade.