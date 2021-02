Resumo: 347º Episódio - 16 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe estranha ao ver Sandra. Ela disfarça, mas Filipe consegue ver o relicário dentro do carro. Não quer acreditar que foi Sandra quem o roubou. Sandra percebe que foi apanhada e arranca com o carro.

Gabriela pressiona Elsa, quer o dinheiro que investiu no negócio. Elsa diz que ela tem de esperar. Gabriela quer abrir um restaurante com André. Ele diz que já não tem o dinheiro mas oferece a cozinha do Carrossel.

Martim troca mensagens com Eduarda, quer saber onde ela está. Ela liga a Martim, que improvisa, diz que ninguém lhe conta nada e que está disposto a ir ter com ela para falarem. Desliga e fica assustado e inseguro.

Eduarda fica emocionada ao telemóvel com Martim, diz que não lhe vai mentir nunca mais, que a procuram por algo que não fez. Diz que vai pensar num sítio seguro para eles se encontrarem.

Sara conta a Beatriz o plano de Martim para apanhar Eduarda. Beatriz fica em pânico. Diogo acalma Beatriz, diz que podem virar o jogo a favor deles e apanharem Eduarda de uma vez!

Na reunião dos AA, Tiago faz o seu discurso, pede desculpas ao filho e faz um discurso emotivo em relação a Candy, agradece tudo o que ela fez por ele. Candy ouve emocionada.

Arminda desabafa com o filho. Vasco defende o pai, diz que a cena com Joana foi uma fantasia, nada de mais. Arminda não sabe se consegue perdoar. Elsa quer que Vasco assuma a relação.

Na GNP, Miguel traz Rosete. Prazeres, com muito esforço, pede desculpas por ter publicado o anúncio. Rosete grava para mostrar às meninas. Prazeres implora para a tirarem da cela.

Marco termina a chamada e diz que a operação está montada para apanhar Eduarda. Diogo quer ir. Diz que tem treino militar e promete não atrapalhar. Beatriz não acha boa ideia que ele vá. Entretanto, Eduarda prepara tudo o que precisa e arruma a casa para parecer que ninguém esteve ali.