Resumo: 345º Episódio - 13 de fevereiro (sábado)

Eduarda liga mais uma vez para Vladimir, deixa mensagem a dizer para ele parar de a ignorar e atender. Diz que precisa de falar com ele com urgência, que também é do interesse dele o que tem para lhe dizer.

Catarina está desanimada. Prazeres diz para ela tentar uma reconciliação com Afonso. Catarina diz que ele gosta de Xana. Prazeres tenta arranjar um namorado à neta. Catarina vai para o quarto.

Filipe combina fazer uma avaliação ao relicário. Tina diz que Rosete a despede, se descobre que andam a mexer com material roubado. Tina acha que o ladrão é o Padre.

Marco está perplexo. Não quer acreditar que o que Rosete diz é verdade. Ela já contou sobre a "partida" de Prazeres e quer apresentar queixa contra ela. Diz que vão pedir uma indemnização choruda.

Henrique diz a André que vai uns dias para o Brasil tentar encontrar David. Deixa-o a cargo de tudo e avisa que não quer problemas. Recebe uma sms da PJ a confirmar que Eduarda é a principal suspeita da morte de Jorge e do rapto de Diogo.

Beatriz preocupada pela mãe. Diogo tenta distraí-la. Ela acaba a rir e ele beija-a. Sílvia entra e fica cheia de ciúmes, diz a Diogo que precisa falar com ele. Diogo contrariado, sai com Sílvia. Esta está indignada, conta a Diogo que Francisco deu a volta ao pai e deu-lhe o prédio do Carrossel mais vinte e cinco mil euros. Diogo diz que não quer meter-se nesse assunto. O melhor é irem trabalhar.

Eduarda olha fotos antigas. Vladimir aparece, diz que já percebe porque ela quer tanto a Herdade. É o seu troféu. Eduarda diz que entrega-lhe a Herdade se ele a ajudar a sair de Portugal com os netos.

Martim pergunta a Carlos, se quando apanharem Eduarda ele fica bem e pode adotar Sara. Carlos diz que sim e acredita que tudo seja mais fácil pelo menos para ele.

Vladimir não quer problemas, acha arriscado o plano de Eduarda, não quer levar crianças com ele. Eduarda quer a sua vingança e acaba por convence-lo. Diz para ele tratar de tudo para saírem do país e ela rapta os miúdos.

Marco e Miguel interrogam Prazeres. Ela não quer acreditar que as bailarinas fizeram queixa contra ela mas admite ter publicado o anúncio. Quer ir embora para casa e acha que pode. Marco manda Miguel prender a mãe.