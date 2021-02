Resumo: 344º Episódio - 12 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mafalda compra bilhetes para os pais irem ao Brasil. Joana chora, está desfeita, só quer o filho de volta. Mafalda diz a Tomás que não sabe como ajudar a mãe e o pai parece não se importar com nada.

Iva aparece em casa de Tiago com um jogo de tabuleiro e cocktails sem álcool. Tiago fala de Candy, não gosta que ela vá para Londres. Pondera envolver-se com Iva, mas percebem que seria má ideia.

Francisco diz que tem quase tudo pronto para fechar o negócio com André. Rosete, contrariada, vai embora. André fica eufórico com a proposta de Francisco e aceita. Miguel vai para o camarim sem ninguém o ver.

Miguel diz a Tânia que não consegue parar de pensar nela, está apaixonado. Tânia não quer problemas com Tina, mas também gosta de Miguel. Diz para ele ir ter a sua casa mais tarde.

Tina e Filipe pressionam Germano para saber quem mandou publicar os anúncios. Ele diz o e-mail de quem tratou de tudo e Tina percebe que foi Prazeres. Quer matá-la!

Eduarda entra na casa que era da mãe, está contrariada. Liga para Vladimir e deixa mensagem. Decide escrever uma mensagem a Martim. Acaba por hesitar e não manda nada, escreve uma sms nova.

Beatriz tem medo das ameaças da mãe. Acha que ela vai querer vingar-se. Diogo diz que a polícia vai apanhar Eduarda e até lá, ele vai proteger a família. Martim recebe uma sms da avó mas decide não contar nada.

Tina e Diana encaram Prazeres, que acaba por admitir que foi ela que meteu o anúncio para se vingar. Tina quer bater em Prazeres. Diana diz a Tina que vão tratar o assunto sem violência.

André diz que fechou negócio com Francisco, fica com o prédio, como senhorio do Carrossel e ainda vai receber vinte e cinco mil euros. Xana fica feliz. Sílvia não quer acreditar que o pai seja tão burro. Vai para o quarto furiosa.

Rosete e Francisco discutem porque ele vendeu o prédio a André contra a vontade dela. Francisco diz a Rosete que não teve outra opção. Ela está furiosa e magoada, não quer falar mais com ele e sai.