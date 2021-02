Resumo: 343º Episódio - 11 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda fica nervosa quando André lhe diz que há uma foto dela no local do crime. Estão à espera do mandado para a deter. Eduarda acaba de organizar tudo para fugir.

Henrique procura Diana para desabafar. Está muito angustiado por causa de David. Diana diz que ele vai estar bem, mas acha que ele devia ir ao Brasil com Joana. Recusa ir com ele, diz que já não são um casal.

Filipe encara Tina por causa do anúncio. Ela repara que há mais anúncios com o número de telemóvel das colegas. Fica furiosa. Filipe conta sobre o telefonema de Tavares, decidem descobrir quem roubou o relicário.

Miguel fica empolgado quando recebe a fotografia de Eduarda no local do crime, enviada pela PJ. Imprime-a. Marco diz que faltava confirmar que a pegada também é dela. André defende Eduarda, mas disfarça. Está inquieto.

Eduarda mete tudo na carrinha apressada. Beatriz percebe que a mãe vai fugir e coloca-se à frente da carrinha. Eduarda diz para ela sair ou passa-lhe por cima. Beatriz acaba por ter de se desviar e Eduarda foge.

Diogo conversa com Norberto sobre os turistas. Tenta ser simpático em relação à Sílvia. Beatriz, aflita, diz que a mãe fugiu. Diogo monta o cavalo e sai a cavalgar a toda velocidade.

Eduarda fica furiosa ao ver Diogo a cavalo atrás dela. Acelera e consegue afastar-se de forma a Diogo já não conseguir apanhá-la.

Tina mostra um jornal com anúncios com os respetivos contactos. Rosete fica indignada, diz que quem fez aquilo é alguém que as odeia. Quer fazer denúncia. Tina quer apanhar o responsável e matá-lo.

André encara Gabriela, tem saudades dela. Gabriela diz que precisa de espaço. André fala na proposta de trabalho. Gabriela quer paz. Recusa. Prazeres mete-se, diz para André não gastar a herança toda.

Filipe quer saber quem roubou o relicário, mas Tavares não sabe. Filipe aceita o "trabalho". Sandra faz o papel de vítima e elogia Tomás. Xana percebe. Provoca Catarina que responde à letra.

Francisco quer oferecer o prédio a André em troca da sua parte da empresa. Garante a Rosete que o negócio do bar fica protegido. Ela fica furiosa, não quer André como senhorio, mas Francisco já decidiu.

Beatriz não consegue localizar o telemóvel da mãe. Diogo quer sair à procura de Eduarda, mas Beatriz e Carlos acham má ideia e Diogo não vai. A polícia já está na Herdade e asseguram que Eduarda vai ser apanhada. Carlos confia que vai ser ilibado.

Afonso diz que a irmã tentou impedir a mãe de fugir, mas não conseguiu. Henrique diz que já foi emitido um mandado de detenção e quer começar as buscas. Afonso diz para eles fazerem o que for preciso. André está comprometido.

Elsa provoca Vasco e ele fica aflito, diz que ninguém pode saber que voltaram a estar juntos. Elsa esconde-se quando Norberto entra. Vasco irrita o pai falando de Joana para ele ir embora e não ver Elsa.