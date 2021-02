Resumo: 342º Episódio - 10 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago gostava que Candy estivesse presente numa reunião dos AA. Ela conta sobre o casting, se for escolhida vai uns meses para Londres. Tiago reage mal. Candy faz uma cena de ciúmes ao ver Iva.

Henrique quer saber onde estava Eduarda no dia em que Jorge morreu. Ela fica nervosa, diz que não se lembra e comete um erro. Henrique estranha. Eduarda olha André comprometida.

Xana discute com Afonso, diz que já sabe que ele não está com Catarina, para parar de fingir. Arminda fica furiosa com Afonso por ele fazer sofrer Catarina, diz que o avisou muitas vezes de que a sua história com Xana não tinha acabado.

Sílvia diz a Catarina que não soube o que fazer quando descobriu que Xana e Afonso a tinham traído. Ela decidiu não meter-se porque não queria magoar ninguém. Fazem as pazes. Sílvia diz que gosta de Diogo.

Henrique quer saber se Norberto se lembra de ter visto Eduarda sair no dia em que Diogo foi raptado. Ele diz que sim, quer que Eduarda pague desta vez. Discute com André. Henrique acalma Norberto.

Beatriz diz à mãe para nunca mais abordar Martim, diz que se é preciso vai a tribunal e arranja uma ordem de restrição. Eduarda fica furiosa, ameaça mais uma vez Beatriz, que não se deixa intimidar.

Falam do caso de Carlos. Este diz que sem provas, Eduarda vai safar-se mais uma vez. Diogo diz que se Octávio não fala, dá cabo dele. Francisco diz que vai falar com Henrique para saber novidades.

Prazeres paga a Filipe, que lamenta-se por ser pobre. Gostava mais de quando era padre. Prazeres diz que ele era um bom padre. Filipe recebe uma chamada de Tavares, precisa da sua ajuda, quer comprar o relicário roubado.

Tina recebe mais uma chamada ordinária e fica furiosa. Rosete ouve, diz que algo não bate certo, mais dançarinas estão a receber chamadas do mesmo género. Têm de descobrir o que se passa.

Henrique quer saber o ponto de situação. Encontraram o telemóvel onde Octávio disse que estava e a PJ está a analisá-lo. Se existir uma foto, pedem um mandado para interrogar Eduarda. André sai comprometido.

Francisco diz a Diogo que desta vez Eduarda tem de ser apanhada. Diogo diz que o pai vai falar com os colegas da PJ. Sílvia diz a Diogo que vai com ele fazer os passeios turísticos. Francisco pensa numa nova proposta para fazer a André.