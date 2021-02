Resumo: 341º Episódio - 9 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique diz a Octávio que vai ser acusado também da morte de Jorge. Octávio diz que não foi ele. Jorge era seu amigo. Henrique usa a sua experiência e consegue que Octávio fale e acabe por contar que foi Eduarda quem matou Jorge. Conta que Carlos o atacou e ele desmaiou. Quando acordou viu um carro e ouviu três tiros e Eduarda a sair do barracão. Diz que tem uma prova pois tirou uma foto dela.

Tiago conta ao pai que Francisco retirou a queixa contra ele. Está preocupado com Martim, diz que Eduarda nunca vai deixar o miúdo em paz. Tomás diz que se ele continua bem então pode ajudar o filho.

Candy recebe uma notificação e fica eufórica. Diz a Rosete que vai fazer um casting a Lisboa e se ficar entra num musical em Londres. Rosete diz para ela se focar na carreira e esquecer Tiago.

Tânia e Miguel entram vindos do concerto, animados e cúmplices. Miguel olha-a apaixonado. Tina não gosta de os ver juntos, mas Tânia diz que não está interessada em Miguel. Recebe uma chamada com insinuações ordinárias.

Prazeres está contente porque pregou uma partida às meninas do Carrossel. Catarina entra, está triste por causa de Afonso. Arminda tenta animá-la. Catarina diz que só quer esquecer tudo o que aconteceu.

Beatriz conversa com Martim sobre Eduarda. Ele diz à mãe para ficar tranquila, a avó nunca mais o vai enganar e ele não lhe consegue perdoar tudo o que ela fez. Carlos entra com Sara, ela conta sobre o conselho que Prazeres lhe deu.

Diogo quer informações sobre Octávio. Marco diz que não pode falar com ele sobre o caso. Diogo percebe, e pede para falar com Octávio, mas Marco não permite. Diogo diz que Octávio é o único que pode repor a verdade.

Vasco mente, diz à mãe que não tem nada com Elsa e só a deixou ficar no seu quarto porque tem pena dela. Arminda fica desconfiada e Vasco trata mal Elsa para disfarçar. Arminda conta ao filho que falou com Norberto sobre a Joana e que está tudo bem.

Joana está nervosa. Tomás diz que David vai estar bem, para ela ter calma. Mafalda entra e Joana chora, conta que David está desaparecido. Mafalda diz que têm de pensar positivo.