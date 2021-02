Resumo: 340º Episódio - 8 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago agradece a Francisco por ter desistido da queixa contra ele. Francisco diz que o fez depois de falar com Diogo.

Marco e André escoltam Octávio. Diogo reconhece-o e vai direto a ele. Diz que Octávio era o cúmplice de Jorge e foi um dos homens que o raptou.

Diogo acusa Octávio do rapto e de saber que foi Eduarda quem o mandou raptar e quem matou Jorge. Octávio nega tudo e Henrique manda-o prender. Diogo diz a Henrique que tem a certeza que Octávio era o cúmplice de Jorge.

Prazeres fica irritada com a visita das meninas do Carrossel. Diana e Rosete recebem chamadas inapropriadas e ficam indignadas. Prazeres fica satisfeita. Tânia garante que não quer nada com Miguel.

Vasco pergunta à mãe se está tudo bem com o pai. Arminda fica alerta. Vasco conta das suas suspeitas, fala do pai e de Joana, mas logo se arrepende de ter falado e foge. Arminda fica preocupada.

Diogo já contou ao pai e a Beatriz da detenção de Octávio. O ex-militar diz ao pai que Henrique acreditou nele e para o pai ir ao posto identificar Octávio, ele pode ilibá-lo.

Eduarda quer falar com Martim, mas o menino rejeita-a. Tiago protege o filho. Eduarda chora, diz a Martim que ele é tudo para ela e que nunca duvide do amor que sente por ele. Martim fica constrangido.

Henrique fala a Octávio do cadastro dele. A situação está complicada para ele. Octávio quer a presença de um advogado. Carlos entra e reconhece Octávio. Este fica em pânico e diz que não matou Jorge.

Arminda encara Norberto, quer saber o que se passa entre ele e Joana. Norberto fica nervoso, mas defende-se. Diz que só consolou Joana porque o filho está desaparecido. Arminda fica arrependida.

Vasco divide o quarto. Elsa tira a roupa e Vasco foge para o wc. Elsa, nua, vai atrás dele. Vasco tenta resistir, mas não consegue e envolve-se com Elsa.

Sílvia conversa com Catarina, esta, percebe que Sílvia procura Miguel. Fala de Afonso. Fica furiosa ao perceber que Sílvia sabia que Afonso e Xana a traíram e ficou calada.

Eduarda chega a acordo com André, quer um aliado, precisa de saber o que se passa na Vila. André conta que apanharam um sujeito que raptou Diogo. Eduarda fica chocada, mas disfarça.