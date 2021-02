Resumo: 339º Episódio - 5 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joana fica em pânico ao receber uma chamada a dizer que David e toda a sua equipa estão desaparecidos. Norberto consola-a e Vasco fica incomodado ao vê-los juntos.

Eduarda pede certidões à secretária. Ela avisa que um senhor quer falar com ela. Eduarda fica em pânico quando Octávio diz que quer dinheiro, é o colega de Jorge. Eduarda diz que não sabe quem ele é e desliga irritada.

Beatriz, angustiada, conta a Afonso a ameaça de vingança que a mãe fez. Afonso diz que a mãe não pode fazer nada contra eles, está sozinha e sem dinheiro. Diz à irmã para se focar no casamento e ser feliz.

Tina fica indignada ao receber uma chamada de um homem a querer os seus "serviços". Xana provoca Catarina, esta diz que ela ganhou, não aceita traições, ela pode ficar com Afonso de vez. As duas discutem.

Joana está desesperada, quer ir ao Brasil para encontrar David. Henrique não quer agir de cabeça quente. Quer falar com a embaixada e com a ONG para a qual David está a trabalhar.

Octávio diz a Eduarda que sabe que ela mandou raptar e matar Diogo e sabe que ela matou Jorge. Quer dinheiro para ficar calado. Eduarda nega tudo. Afonso interrompe, e ao perguntar o que se passa, Eduarda mente e Octávio sai.

Beatriz tem medo das ameaças da mãe. Diogo acalma-a, diz que não vai deixar que nada de mal aconteça a ninguém da família. Promete que assim que Carlos for ilibado vão embora dali.

Diana diz a Elsa que já investiu muito dinheiro no negócio dela e ainda não ganhou nada. Casimiro entra e encara Elsa, quer saber se ela o drogou no dia que fez o seguro do relicário. Elsa finge-se ofendida.

Sílvia admite à irmã que quer trabalhar na Herdade para ficar perto de Diogo. Xana acha que o pai deveria aceitar a proposta e vender a sua parte. Falam de Afonso, Xana diz que Catarina acabou com ele.

Numa operação stop, Octávio fica muito nervoso porque o carro é roubado e ele não tem os documentos. Marco encontra uma arma no carro e Octávio foge. Marco consegue apanhá-lo.

Afonso conta à irmã que apanhou a mãe a falar com um homem suspeito. Beatriz diz que vai contar a Diogo. Afonso diz que vai estar atento à mãe e tentar descobrir quem ele é.