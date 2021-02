Resumo: 338º Episódio - 4 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Norberto mente mais uma vez à Arminda, que se apercebe e fica triste. Prazeres quer saber o que se passa com o cunhado e pergunta-lhe diretamente, mas ele escapa-se à pergunta. Catarina conta à avó que acabou com Afonso. Prazeres aconselha a neta.

Eduarda furiosa ao ver a sua imagem na televisão. Discute com Afonso. Ele diz que acabou tudo para ela, ninguém a apoia, toda a gente a odeia. Eduarda diz que nunca precisou de ninguém.

Diogo fala de trabalho. Beatriz gostava que a mãe deixasse a Herdade e fosse embora. Sílvia e André entram. Ela quer trabalhar com Diogo, não tira os olhos dele. André quer trezentos mil euros pela parte dele da empresa, mas Francisco recusa.

Sara está triste. Carlos conta a Prazeres que Sara vai conhecer a família que a quer adotar. Prazeres diz a Sara que ela tem de ser muito mal criada quando conhecer essa família. Carlos não concorda, mas Sara fica animada com a ideia de Prazeres.

Xana provoca Catarina, que não lhe dá conversa. Mafalda não quer que Marco pague a casa e as despesas. Quer ajudar. Joana sente-se angustiada porque há dias que não consegue falar com David. Mafalda diz que vai tentar entrar em contacto com ele.

Francisco decide desistir da queixa que fez contra Tiago. Não perdoa o que aconteceu com Mercedes, mas não quer mais problemas e quer proteger Martim. Henrique diz que vai fazer tudo para apanhar Eduarda.

Eduarda e Beatriz discutem. Beatriz diz à mãe para ela ir embora daquela casa, conta que vai casar e ser feliz com Diogo, longe dela, e que ela nunca mais vai ver Martim. Eduarda, farta e furiosa, diz que vai vingar-se deles. Beatriz diz à mãe que não tem medo das suas ameaças. Eduarda diz que ela e Diogo não têm o direito de a afastar do Martim.

Arminda conversa com Diogo, está preocupada com Eduarda, acha que ela é perigosa e pode querer vingar-se deles. Diogo muda de assunto e pergunta por Norberto. Percebe que Arminda não está bem com ele.

Prazeres está bem-disposta, o que deixa Elsa e Gabriela desconfiadas. Prazeres diz que está feliz porque Eduarda foi desmascarada. Elsa quer que Prazeres invista no seu negócio, mas ela recusa.