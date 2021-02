Resumo: 337º Episódio - 3 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás mostra a Tiago parte da humilhação que Eduarda sofreu. Tiago diz que essa vingança é de Diogo, não é dele. Tomás diz que a única coisa boa no meio da situação foi ter tido a oportunidade de o adotar, Tiago pergunta se o pai não está arrependido. Tomás diz ao filho que não quereria outro filho e espera que um dia ele encontre paz e seja feliz.

André quer investir no "negócio" de Elsa. Arminda não confia nela. Elsa diz que mudou e aprendeu com os erros. Diz a André que quanto mais ele investir mais dinheiro pode ganhar.

Miguel inventa uma desculpa para ver Tânia. Diana percebe. Miguel convida Tânia para assistirem a um concerto. Diana diz a Tânia que Miguel é muito novo e é filho de Tina. Tânia diz que não se passa nada entre eles.

Filipe está preocupado com o Padre, sugere que ele faça um check up. Casimiro diz que o que lhe aconteceu foi muito estranho. Acha que Elsa o pode ter drogado.

Beatriz decide contar tudo sobre Eduarda a Martim. Começa por contar a confusão da feira e diz que foi Eduarda quem mandou raptar Diogo quando ele era criança. Martim fica chocado.

Tiago diz a Diogo que viu as notícias e, embora não sinta ligação aos Bastos, reconhece que Eduarda mudou a sua vida e tudo poderia ter sido diferente. Diogo fica emocionado. Tiago diz que nada muda entre eles.

Prazeres fica impressionada ao ver fotos de mulheres no portátil de Catarina. Compara-as com as dançarinas do Carrossel como se estivesse a pensar num plano. Pede ajuda a Gabriela, quer saber como se enviam fotos por email. Gabriela explica, percebe que algo se passa, mas não liga. Prazeres segue o seu plano.

Xana e Afonso discutem. Ele mente, diz que não contou a Catarina que estiveram juntos e diz que estão muito bem e vão de férias juntos. Xana fica furiosa, o que ouve afeta-a, mas disfarça.

Tudo pronto para o brinde. Beatriz não consegue, Diogo pede desculpa, afinal Eduarda é mãe dela. Brindam ao futuro e ao fim da vingança. Só falta resolver o problema de Carlos em adotar Sara para a felicidade ser completa.

Eduarda provoca Tiago, diz que os Bastos nunca quiseram saber dele, só se importavam com Rodrigo. Tiago fica furioso e quer bater em Eduarda, mas desiste e vai embora.

Norberto está feliz com a caída de Eduarda, quer brindar, Joana cede. Conversam cúmplices. Tomás não gosta de os ver juntos. Francisco tem receio que pensem que foi cúmplice de Eduarda.

Elsa implora que Vasco a deixe dormir no quarto com ele, diz que tem medo que Eduarda lhe faça mal. Vasco acha que Eduarda não quer saber de Elsa, mas acaba por ceder.