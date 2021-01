Resumo: 334º Episódio - 29 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa pergunta se o padre já levou o relicário ao seguro. Ele diz que vai fazê-lo de seguida. Elsa consegue pôr um sedativo no sumo de Casimiro enquanto ele vira costas. Casimiro bebe o sumo e sente-se sonolento.

Afonso encara Xana, quer saber se o que aconteceu no carro foi um impulso ou se ela ainda gosta dele. Xana fica furiosa ao saber que ele não acabou com Catarina e diz que ter estado com ele não significou nada para ela.

Diogo vem pela rua com Teresa. Não repara em Eduarda, que o observa escondida. Diogo entra em casa com a filha. Eduarda bate à porta, diz que quer ver os netos e que tem esse direito como avó. Diogo coloca, discretamente, o intercomunicador a gravar e provoca Eduarda ao ponto dela admitir que sim, o mandou raptar quando era miúdo, diz que ele e Tiago deviam ter morrido junto com os pais.

Tiago contou tudo a Candy, sobre a morte de Mercedes e sobre a chantagem de Eduarda. Ela fica confusa, não sabe o que dizer, acha tudo uma loucura. Tiago fica desanimado.

Eduarda continua a discutir com Diogo, admite que matou Teresa e ainda conta como o fez, colocando uma boa dose de ansiolítico no chá. Diogo chama-lhe assassina e diz-lhe que vai pagar pelo que fez. Eduarda ameaça-o, diz para ele não se meter no caminho dela ou arrepende-se. Eduarda sai e Carlos entra do quarto, ouviu tudo. Diogo fica emocionado, diz ao pai que gravou a confissão de Eduarda.

Filipe entra na sacristia para limpar e encontra Casimiro no sofá ferrado a dormir sob o efeito do sedativo que Elsa lhe deu. Percebe que nada o acorda quando o cabo da esfregona cai em cima do padre. Filipe fica em pânico porque acha que ele está morto.

Tiago diz a Beatriz que a conversa com Martim correu bem, fez o que ela mandou. Falam de Diogo ter encontrado a carrinha. Tiago admite que ficou aliviado.

Afonso chega para a reunião familiar. Aproveita que está sozinho e desabafa com Diogo. Conta que traiu Catarina com Xana. Diogo aconselha o irmão para que ele não magoe mais ninguém.

Eduarda está furiosa, atende Vladimir e trata-o mal. Vladimir avisa-a que quer o seu dinheiro e não está para brincadeiras. Diz que está por perto, deixando Eduarda assustada.