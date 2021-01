Resumo: 333º Episódio - 28 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso vê a mãe na cadeira e quer saber até quando ela vai continuar com a farsa. Eduarda diz que é verdade que está fraca e ainda não consegue andar, quer uma oportunidade. Chora, quer a família de volta. Afonso não cede.

Beatriz desabafa com Rosete. Está farta de defender Tiago, diz que foi por causa dele que a mãe conseguiu manipular Martim, está farta que magoem o seu filho. Está decidida a protegê-lo de todos.

Diogo e Norberto procuram a carrinha acidentada. Conseguem encontrá-la. Diogo fica entusiasmado. Consegue pôr a carrinha a trabalhar e vão embora.

André encara Miguel, diz que sabe que Tânia foi detida por conduzir com excesso de álcool e não há nenhuma ocorrência. Miguel diz que teve pena dela. André está decidido a aproveitar-se da situação.

Prazeres implora a Marco para não sair de casa. Sugere construírem um anexo no quintal. Elsa entra e Prazeres acusa-a de ser cúmplice de Eduarda. O padre Casimiro está farto de esperar, decide avançar com o seguro do relicário.

Eduarda implora a Beatriz para ver Martim. Beatriz diz que ela não vai voltar a vê-lo. Eduarda diz que ninguém a vai impedir. Francisco apoia a filha em relação a Martim e diz que sempre que ela precisar, ele e Rosete ficam com ele.

Diogo diz a Tiago que encontrou a carrinha acidentada e a levou para um lugar seguro. Diz que Eduarda já não tem provas contra ele. Tiago não percebe porque Diogo interferiu, este diz que são irmãos e deve ajudá-lo. Tiago diz que não tem recordações nenhumas dele, não lhe faz sentido. Diogo fica magoado e vai embora.

Norberto elogia Joana, diz que não lhe dava mais de 35 anos. Falam do pack de aulas de equitação que Joana comprou. Sandra faz-se de vítima perante Tomás, agradece a ajuda para pagar a conta da luz. Conta que mora num quarto e que sente falta de ter alguém na sua vida. Tomás diz que se ela tiver de ter alguém, ele aparece. Fica atrapalhado quando Sandra sorri sedutora.

Catarina diz a Sílvia que gostava que voltassem a ser amigas. Diz que agora Afonso está divorciado e eles estão juntos e bem, conta que vão passar uns dias fora e pede a opinião acerca de um bikini mas arrepende-se quando vê a amiga triste por causa de Miguel. Sílvia diz que o viu com Tânia e que ele já a esqueceu em uma semana.

Tiago pede desculpas por ter ajudado Eduarda, diz a Martim que foi coagido por ela. Jura que não bebeu mais e está a tratar-se. Martim diz que o perdoa mas não desculpa Eduarda. Tiago fica agradecido.

Iva fala com Beatriz sobre Tiago, diz que ele vai às reuniões e está empenhado em manter-se sóbrio. Beatriz diz para ela ter cuidado com Tiago.