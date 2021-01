Resumo: 332º Episódio - 27 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda nega as acusações de Tiago. Beatriz fica chocada ao perceber que a mãe mentiu, mais uma vez. Eduarda admite que não contou as melhorias que teve, porque não aguenta estar sozinha. Quer a família de volta.

Martim pergunta a Carlos quando é que Sara volta para casa. Tem saudades dela. Carlos diz que o processo é complicado. Precisa de provar que é inocente. Falam de Eduarda e Carlos diz que ela devia pagar pelo mal que fez.

Gabriela quer paz. André insiste. Ela abre a porta do quarto, diz que precisa de espaço e morar na mesma casa com as filhas dele não está a resultar. André sente que Gabriela o usou e vai embora ofendido.

Afonso sente-se culpado, quer contar a Catarina que a traiu com Xana. Catarina não quer falar, tem vontade de estar com Afonso, começa a tirar a roupa e foge para o quarto. Ele vai atrás dela.

Eduarda chama Elsa. Sente uma forte dor de cabeça. Segue em direção à sala de jantar. Eduarda, farta dela, expulsa-a da Herdade. Elsa ameaça contar a todos que ela não está paraplégica. Eduarda diz que já todos sabem e ameaça Elsa de morte.

Diogo e Beatriz falam da farsa de Eduarda, ela quer contar a Martim. Diogo sai, vai procurar a carrinha para ajudar Tiago. Beatriz conta ao filho que a avó mentiu e não está paraplégica. Martim sente-se envergonhado.

Tomás não quer acreditar que Tiago cobrou favores e obrigou um médico a falsificar o certificado médico para ajudar Eduarda. Tiago está preocupado com Martim, tem medo de ter perdido o filho para sempre.

Prazeres critica Mafalda por querer morar sozinha com Marco. Fica aliviada quando Catarina diz que fica em casa com a avó.

Elsa chora, aproveita para fazer-se de vítima perante Vasco. Diz que Eduarda a despediu, a ofendeu e ainda a ameaçou de morte. Pede ajuda, quer voltar ao hotel com ele.

Sílvia sente remorsos por causa de Gabriela. Diz que o pai está a sofrer com a separação. Xana não quer saber, conta à irmã que esteve com Afonso depois do divórcio e quer que ele sofra.