Resumo: 331º Episódio - 26 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago está abatido. Henrique quer ajudar o sobrinho. Tiago conta que estava muito bêbado, quis ajudar Mercedes, mas ficou em pânico. Ligou para Eduarda a pedir ajuda. Mostra o registo da chamada.

Sílvia faz uma cena de ciúmes ao ver Miguel e Tânia a beber café. Miguel fica desapontado quando Tânia diz que Miguel é um miúdo para ela. Joana não gosta de ouvir Sandra elogiar Tomás.

Afonso e Xana saem do carro. Ele sente-se culpado por ter traído Catarina e Xana fica furiosa. Afonso quer contar tudo a Catarina. Xana vai embora chateada.

Vasco prepara as caixas para vender na feira regional. Elsa diz que Diana também entrou no negócio da pirâmide, quer que Vasco volte para ela agora que está rica. Vasco diz que não quer ter nada a ver com ela.

Afonso chega para contar a Catarina que a traiu com Xana e encontra um jantar especial preparado para ele. Todos são muito simpáticos com ele. Afonso sente-se culpado e não tem coragem de dizer nada.

Gabriela está de saída. André quer que ela fique. Promete controlar as filhas. Gabriela discute com Xana e Sílvia e num ataque de fúria deixa a sala um desastre.

Diogo conta a Beatriz que esteve à procura da carrinha com que Tiago teve o acidente, quer livrá-lo da chantagem de Eduarda Beatriz diz que o caso está com a polícia, pede para ele não interferir.

Henrique diz a Eduarda que Tiago está a ser acusado de ter manipulado circunstâncias que envolvem a morte de Mercedes com a ajuda dela. Fala no telefonema e diz que vai procurar a carrinha.

Marco e Mafalda falam no apartamento que viram. Ele diz que não têm dinheiro para o alugar. Pensa nos gastos que vão ter com o bebé. Mafalda diz que vão conseguir, pondera pedir dinheiro emprestado, mas Marco não quer.

Diogo diz ao pai que vai continuar à procura da carrinha para ajudar Tiago. Carlos diz que Tiago nunca vai agradecer o que ele está a fazer. Diz que falou com Lemos e não há notícias sobre Octávio.

Tiago pede a Beatriz para ver Martim. Ela diz que não e os dois acabam a discutir. Tiago diz que a culpada de tudo é Eduarda. Ela é que não quis ajudar Mercedes. Tiago diz que Eduarda não está, nem nunca esteve paraplégica.