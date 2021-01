Resumo: 329º Episódio - 22 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana conta a Vasco que acabou com Henrique. Ele conversa com ela e faz Diana rir.

Beatriz já contou ao pai tudo o que descobriu sobre a morte da avó. Francisco está furioso com Tiago e com Eduarda. Beatriz diz para o pai pensar em Martim, não quer que ele sofra mais.

Tomás está contente pelo filho estar no bom caminho. Tiago fala sobre Candy e Iva. Tomás sugere um passeio com Martim. Tiago conta que discutiu com Beatriz. Decide contar ao pai o que aconteceu no dia em que Mercedes morreu.

Tina está chateada porque vão ter de dar o dinheiro a Reinaldo. Fala no negócio de Elsa, diz a Diana para investir. Diana não está interessada. Gabriela quer saber mais, mas não confia em Elsa.

Xana está triste por causa do divórcio. Elsa aproveita a fragilidade dela para a convencer a entrar no negócio da pirâmide. Xana pondera e decide entrar. Elsa convida-a a fazerem uma viagem juntas.

Diogo quer saber se Beatriz está zangada com ele, diz que só queria que Tiago assumisse o que fez. Beatriz alerta que Tiago não é esse tipo de pessoa e ele não pode protegê-lo só porque são irmãos.

Francisco diz a Henrique que quer apresentar queixa contra Tiago. Conta que Mercedes não morreu no sofá da Herdade, mas sim numa carrinha que Tiago conduzia bêbado. Henrique fica perplexo.

Martim pergunta a Sara se Rita aparecer de repente numa cadeira de rodas e pedir desculpas o que ela fazia. Sara diz que não perdoava. Acha que as pessoas não ficam boas de repente.

Henrique diz a Francisco que Tiago tentou salvar Mercedes, pelo que percebeu. Acha que Eduarda é mais culpada por estar sóbria e ignorar o pedido de ajuda. Francisco quer ver justiça feita.

Sandra faz o papel de vítima, mente a Tomás. Diz que não tem dinheiro para pagar a conta da luz, que gasta tudo o que ganha com o filho que tem uma doença rara. Xana diz a Joana para estar de olho nela ou fica sem o Tomás.

Afonso pede desculpa a Catarina pela cena com Xana no Carrossel. Mostra a reserva que fez para fim-de-semana a dois. Catarina fica feliz e perdoa-o. Afonso diz que logo assina o divórcio.