Resumo: 327º Episódio - 20 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos ajuda Prazeres, quer fazer as pazes. Ela sente-se humilhada, diz que nunca mais vai poder sair à rua. Não dá hipótese a Carlos que acaba por ir embora, pesaroso.

Catarina e Afonso discutem por causa de Xana. Catarina mostra vídeo dele a olhar para Xana a dançar. Ele fica atrapalhado. Catarina chora. Afonso diz para ela marcar fim-de-semana romântico para os dois.

Beatriz e Martim estão de saída. Vão à Herdade para ele ver Eduarda. Diogo goza com o pai pela figura que Prazeres fez na festa. Carlos tem pena de Prazeres, não quer que ela sofra.

Tiago angustiado desabafa com Iva, tem decisão importante a tomar, mas pode perder tudo. Tem vontade de beber. Iva conversa com ele. Convida-o para uma corrida depois da reunião. Ele aceita

Miguel para Tânia numa Operação Stop. Faz-lhe o teste de alcoolémia e dá 0.7. Miguel diz a Tânia que vão para a esquadra até os valores normalizarem. Ela vai ter de pagar uma multa. Tânia chora.

Prazeres está de ressaca. Marco fica a saber do espetáculo que a mãe deu na festa de Carlos. Prazeres diz que nunca mais sai à rua. Vai ficar em casa até morrer.

Tina comenta a cena hilariante de Prazeres. Julieta entra. Filipe farto, decide contar a verdade. Diz que ele não é Flávio, chama-se Filipe e é irmão gémeo de Flávio.

Diogo conta ao pai que Eduarda está a chantagear Tiago por causa da morte de Mercedes e diz que acredita no irmão. Carlos pergunta se Beatriz sabe. Diogo diz que não, espera que Tiago lhe conte.

Eduarda é carinhosa com Martim. Aproveita-se do facto de ele ter pena dela. Beatriz percebe e intervém. Martim defende a avó, diz que lhe perdoa tudo e a vai ajudar. Beatriz fica chocada com a atitude de Martim.

Tiago e Iva entram divertidos e a rir. Candy fica cheia de ciúmes e sai sem falar a Tiago, que fica frustrado. Iva diz a Tiago que quer ajudá-lo, mas não quer problemas.

Beatriz fica angustiada com a postura de Martim. Eduarda aproveita a oportunidade para se fazer de vítima.

Miguel tem pena de Tânia, ela diz que tudo lhe corre mal. Tina pede a Miguel para tirar a amiga da cela. Miguel decide perdoar Tânia, mas diz que vai estar atento ao comportamento dela. Tânia agradece.

Elsa entra e faz o seu papel: diz ao padre que quer ser ela a fazer o seguro do relicário. Não quer que a Igreja tenha gastos, quer mostrar que mudou mesmo. O padre fica impressionado.

Prazeres reza, pede coragem para enfrentar o mundo depois de ter sido humilhada na festa de Carlos. Mafalda e Marco dizem que decidiram alugar uma casa para eles quando o bebé nascer. Prazeres faz um drama.

Diogo diz a Tiago que ele tem de contar a verdade sobre a morte de Mercedes a Beatriz e à família. Tiago diz que nada vai trazer Mercedes de volta, quer esquecer o assunto e não vai falar com ninguém.

Martim pergunta à mãe se ela está chateada por ele ter feito as pazes com a avó. Beatriz diz ao filho que não é porque a avó está numa cadeira de rodas que passou a ser boa pessoa.

Norberto e Joana conversam cúmplices e divertidos. Vasco repara e não gosta de ver. Elsa comenta com Vasco que o pai dele trata Joana de forma diferente. Vasco fica chateado.