Resumo: 326º Episódio - 19 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo diz a Tiago que sabe que Eduarda o está a chantagear por causa da morte de Mercedes. Tiago conta toda a verdade, diz que quis salvar Mercedes. Diogo acredita nele, diz que ele tem de contar a Beatriz.

No Carrossel, decorre a festa de Carlos. Todos estão divertidos. Rosete anuncia as manas. Xana dança de forma sensual, olhando para Afonso. Catarina, com ciúmes, faz um vídeo.

Mafalda diz a Marco que não vai cometer o mesmo erro que Gabriela e Carla. Quer começar a vida com ele numa casa só deles. Ela depois resolve as coisas com Prazeres. Finalmente Marco cede.

Martim conta ao avô que vai visitar Eduarda. Ficou com pena dela, sabe o que é ficar numa cadeira de rodas. Francisco lembra-lhe que Eduarda mentiu muito.

Eduarda diz a Tiago que precisa de dinheiro. Tem medo de Vladimir. Faz a chantagem de sempre. Tiago cede porque não quer estragar a carreira nem perder Beatriz e Martim.

Carlos faz um discurso emocionado. Prazeres está sentada numa mesa a um canto, disfarçada, bebeu muito, não gosta de ver a dança sensual das bailarinas. Tina reconhece-a e desmascara Prazeres tirando a boina, os óculos e o bigode. Prazeres sente-se humilhada ao ver todos a olhar para ela. Prazeres tenta sair atrapalhada mas derruba uma mesa cheia de copos. Carlos ajuda-a e sai com ela. Carlos ajuda Prazeres, quer fazer as pazes. Ela sente-se humilhada, diz que nunca mais vai poder sair à rua. Não dá hipótese a Carlos, que acaba por ir embora, pesaroso.

Catarina e Afonso discutem por causa de Xana. Catarina mostra o vídeo dele a olhar para Xana a dançar. Ele fica atrapalhado. Catarina chora. Afonso diz para ela marcar um fim-de-semana romântico para os dois.

Beatriz e Martim estão de saída. Vão à Herdade para ele ver Eduarda. Diogo goza com o pai pela figura que Prazeres fez na festa. Carlos tem pena de Prazeres, não quer que ela sofra.

Tiago desabafa com Iva, tem uma decisão importante a tomar, mas pode perder tudo. Tem vontade de beber. Iva conversa com ele. Convida-o para uma corrida depois da reunião. Ele aceita.