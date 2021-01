Resumo: 325º Episódio - 18 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy está de saída do restaurante. Tiago convida-a para beber um café e conversar, mas ela não quer. Tiago mente, jura que não tem ciúmes de Beatriz e diz que percebeu que foi ele quem destruiu o seu casamento e não Diogo.

Beatriz sente-se mal porque Martim insiste em ver a avó e ela não sabe o que fazer. Tem medo que a mãe manipule o filho. Não confia em Eduarda nem acredita que ela se arrependa de tudo o que fez.

Tina pede um café e fala na festa para Carlos no Carrossel. A namorada do Filipe provoca Prazeres, que fica furiosa com Tina e a expulsa do café. Prazeres fica roída de curiosidade, gostava de saber que tipo de festa estão a preparar...

Arminda encontra Vasco a dormir. Acorda-o e ralha com ele. Vasco diz que está a trabalhar no duro e ainda está a resistir aos avanços de Elsa. Arminda não confia no filho.

Elsa tenta demover o padre de fazer um seguro ao relicário. O padre Casimiro está desconfiado. Elsa jura que comprou o relicário. O padre diz para ela procurar o recibo e mostrar-lhe.

Beatriz oferece ajuda para a festa de Carlos. Rosete diz que não precisam, percebe que algo se passa. Beatriz conta que o filho quer ver Eduarda, mas ela não confia na mãe.

Eduarda quer a ajuda de Tiago. Quer que ele leve o cavalo a um comprador. Os russos estão a pressionar e ela tem de saldar a dívida. Tiago não quer ajudá-la e ela ameaça-o em contar tudo sobre a morte de Mercedes. Diogo ouve tudo!

Diogo está atordoado com o que acabou de descobrir em relação à morte de Mercedes. Francisco repara que Diogo está estranho e pergunta se está tudo bem. Diogo disfarça...

Tiago, ameaçador, diz a Eduarda que Mercedes morreu de causas naturais. Há uma autópsia que o confirma. Eduarda diz que basta ela abrir a boca e a vida dele é destruída. Tiago quer bater-lhe, mas vai embora.

André discute com Xana. Ela não quer jantar com Gabriela e Catarina. André pede o apoio de Sílvia, mas ela também não acha boa ideia. Sílvia acaba chateada com Xana.

Arminda sugere a Norberto jantarem na Taberna antes de irem à festa de Carlos. Norberto fica atrapalhado por causa de Joana, não quer ir. Prazeres sente-se magoada com eles por irem à festa de Carlos.

Afonso conta à irmã que encontrou a mãe no chão nas cavalariças. Fala do atrelado e do cavalo solto... Acha que a mãe pode estar a fingir. Beatriz diz que há certificados e Tiago confirmou a paraplegia.

Tiago treme com a falta de álcool. Tomás repara e pergunta se tomou a medicação. Tiago diz que não. Está chateado porque Candy não quer estar com ele e muito preocupado porque Martim quer ver Eduarda.

Eduarda está irritada porque chama Elsa e ela não aparece. Liga-lhe. Elsa entra, diz que estava a relaxar. Eduarda diz que ela está ali para trabalhar. Pede um café e fruta. Elsa lembra-lhe que sabe que ela não está doente e sai da sala.

Diana está triste porque gosta de Henrique mas teve de acabar com ele. Tina diz que ela vai ser feliz junto de alguém que também queira ter filhos. Prazeres entra. Tina provoca-a ao falar de Carlos e da festa.

Catarina critica Sílvia por ela ter dançado com Xana. Conta que vai viajar com Afonso. Henrique está triste por causa de Diana. Mafalda fala de Marco, diz que não vai morar com a sogra.

Martim diz à mãe que quer ir ver a avó à Herdade no dia seguinte. Beatriz diz que o leva mas não o deixa sozinho com ela. Francisco entra para tomar conta dos netos. Todos seguem para a festa de Carlos.

Eduarda está preocupada, tem várias chamadas de Vladimir. Afonso entra e os dois discutem. Ele acha que a mãe está a fingir e para provar que não, Eduarda espeta um garfo na perna e aguenta a dor. Afonso fica impressionado.

Diogo diz a Tiago que sabe que Eduarda o está a chantagear por causa da morte de Mercedes. Tiago conta toda a verdade, diz que quis salvar Mercedes. Diogo acredita nele, diz que ele tem de contar a Beatriz.