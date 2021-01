Resumo: 324º Episódio - 16 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa e Xana conversam. Xana tem saudades de Mercedes e da Herdade. Elsa diz que tudo lhe corre bem e, além de viver na Herdade, está perto de Vasco. Xana pede para ela espiar Afonso.

André diz a Gabriela que está apaixonado por ela e não quer que ela vá embora de casa. Diz que têm de juntar as filhas e fazer com que elas se entendam como adultas que são. Gabriela diz que vai sondar Catarina.

Rosete não consegue deixar de pensar em Eduarda. Francisco diz que ela fez o papel de vítima, está a tramar alguma. Francisco diz que vai fazer uma nova oferta a André para comprar a parte dele da Herdade. Rosete diz que fala com ele.

Martim diz à mãe que quer ver a avó. Beatriz diz que o facto de Eduarda estar numa cadeira de rodas não apaga o mal que lhes fez. Martim diz que ela está a ser má, só quer dizer à avó para não desistir.

Prazeres fica indignada quando Mafalda recusa o convite para morar em casa dela. Mafalda diz que quando morar com Marco quer que seja numa casa deles. Arminda conta à irmã que Elsa mora na Herdade e toma conta de Eduarda.

Henrique diz que Mafalda e o bebé estão bem. Diana não aguenta mais e conta a Henrique que deixou de tomar a pílula. Ele fica furioso, mas ela insiste que quer ser mãe. Pede desculpa e acaba a relação.

Na Herdade, Afonso vê um atrelado abandonado e acha estranho. Eduarda vem com um cavalo, mas recua ao ver Afonso e solta o cavalo. Afonso pensa que o cavalo está perdido e leva-o de volta à box.

Afonso deixa o cavalo na box e chama pela mãe ao ver a cadeira de rodas no corredor. Eduarda faz-se de vítima, diz que caiu. Afonso pergunta pelo atrelado, ela diz que não faz ideia do que ele fala.

Norberto e Arminda insistem para Prazeres ir à festa no Carrossel e juntos festejarem a "liberdade" de Carlos. Prazeres diz que não vai e não perdoa Carlos. Catarina aceita ir jantar com a mãe, André e Xana.

Conversam sobre Tiago. Diogo acha que algo não bate certo nas atitudes do irmão. Carlos acha estranha a atitude de Eduarda em pedir desculpas. Diogo diz que não para até Eduarda ir presa.

André quer usar o anel com o brasão como o seu pai usava. Henrique chega mal-humorado ao posto. André provoca Marco ao falar de Gabriela, diz que vai organizar um jantar para as miúdas voltarem a ser amigas. Marco responde à provocação e pergunta se ele quer ajuda para ganhar pontos junto de Gabriela.

Vasco entra no celeiro da Herdade e encontra roupas espalhadas a fazer um caminho que levam a Elsa que aparece de lingerie. Vasco não cede e ela fica irritada. Ele quer a verdade, quer saber o que ela faz na Herdade. Não acredita que ela seja mesmo assistente de Eduarda.

Candy está de saída do restaurante. Tiago convida-a para beber café e conversar, mas ela não quer. Tiago mente, jura que não tem ciúmes de Beatriz e diz que percebeu que foi ele quem destruiu o seu casamento e não Diogo.

Beatriz sente-se mal porque Martim insiste em ver a avó e ela não sabe o que fazer. Tem medo que a mãe manipule o filho. Não confia em Eduarda nem acredita que ela se arrependa de tudo o que fez.

Tina pede um café, fala na festa para Carlos no Carrossel e provoca Prazeres, que fica furiosa com Tina e a expulsa do café. Prazeres fica roída de curiosidade, gostava de saber que tipo de festa estão a preparar.

Arminda encontra Vasco a dormir. Acorda-o e ralha com ele. Vasco diz que está a trabalhar no duro e ainda está a resistir aos avanços de Elsa. Arminda não confia no filho.

Elsa tenta demover o Padre de fazer um seguro ao relicário. O Padre Casimiro está desconfiado. Elsa jura que comprou o relicário. O Padre diz para ela procurar o recibo e mostrar-lhe.

Beatriz oferece ajuda para a festa de Carlos. Rosete diz que não precisam, percebe que algo se passa. Beatriz conta que o filho quer ver Eduarda. Rosete diz para ela decidir e ir contra o filho se for preciso.