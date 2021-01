Resumo: 323º Episódio - 15 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco está em reunião com André e Sílvia. Quer comprar a parte dele por cinquenta mil euros. André aceita logo, mas Sílvia diz que esteve a analisar as contas da empresa e a parte do pai vale muito mais. André volta atrás e recusa a proposta de Francisco.

Elsa diz a Vasco que vai morar na Herdade, vai ser assistente de Eduarda. Vasco acha que ela está a mentir. Elsa diz que vai ter a vida que sempre quis.

Carlos pede desculpas mais uma vez, a Prazeres. Ela faz-se de forte. Fica emocionada quando ele diz que ela foi a única mulher que sempre o apoiou. Convida-a para festa no Carrossel. Prazeres recusa.

Tiago e Candy conversam, ele está feliz porque Martim vai dormir na sua casa e convida-a para jantar com eles. Tiago fala do casamento de Diogo e Beatriz. Candy acaba por se zangar.

Filipe mostra a Tina que ganhou três mil e quinhentos euros. Conta que entrou no negócio de Elsa e quer festejar os ganhos. Tina fica chateada, mas cede. Julieta vê a tatuagem de Filipe e desconfia que ele não seja Flávio pois ele odeia agulhas.

Mafalda está com dores. Vai ao wc e volta aflita a dizer que está a perder sangue. Quer ir para o hospital. Marco fica em pânico.

Xana não quer partilhar as nozes com a irmã. Xana assusta-se com o barulho. Acha que podia ser Mercedes chateada por ela ter ido avaliar o colar.

Francisco diz a Beatriz que Eduarda também os chamou a eles. Rosete quer ir também, mas Francisco não acha boa ideia. Beatriz diz que o melhor é irem falar com ela e ficam a saber o que é que ela quer de uma vez.

Elsa chegou para ficar. Eduarda não quer acreditar que ela já está ali. Elsa pergunta onde fica o quarto dela e diz que, depois de arrumar os vestidos, vai para piscina. Eduarda diz para Elsa ir para o seu quarto e não sair de lá. Vai receber visitas e não quer que ninguém a veja

Tina quer convencer Diana a entrar no negócio de Elsa. Conta que Filipe entrou e ganhou muito dinheiro. Diana não quer. Conta que deixou de tomar a pílula sem dizer a Henrique, mas sente-se culpada.

Catarina desabafa com a mãe por causa dos problemas na relação com Afonso. Prazeres entra aflita, diz que Mafalda está no hospital.

Enquanto Tiago espera por Martim, Diogo conta que acha estranho a reunião familiar que Eduarda convocou. Tiago não querer saber de Eduarda. Martim diz ao pai que gostava de visitar a avó. Tiago muda de assunto.

Todos intrigados com o que Eduarda tem para dizer. Ela assume uma postura humilde. Diz que está farta de guerras, pede desculpa pelo mal que fez a todos, diz que vai sair da Herdade e da vida de todos.

Carlos e Tomás conversam sobre Tiago. Carlos diz que tentou ajudar mas Tiago não quer a sua ajuda. Tomás diz que lhe parece que o filho está focado na recuperação. Carlos fala sobre o seu julgamento.

Eduarda faz um pedido de desculpas pela degradação da família, todos acham absurdo. Ela diz que não pode mudar o passado, mas sim o futuro. Ninguém acredita nela. Elsa entra, diz que é a nova assistente de Eduarda. Todos ficam perplexos.

Vasco detesta o trabalho na Herdade. Vomita com os cheiros do gado. Norberto assiste a tudo divertido. Vasco repara que o pai o viu e fica ainda mais irritado.

Mafalda e Marco ficam aliviados quando a Dr.ª Olga diz que está tudo bem com o bebé. Prazeres entra aos gritos, quer saber como está o seu neto. Olga explica que está tudo bem.

Martim diz ao pai que quer visitar a avó. Tiago diz que vai falar com Beatriz, fica irritado porque percebe que o filho tem pena de Eduarda por ela estar numa cadeira de rodas.