Resumo: 322º Episódio - 14 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe decide dizer a Julieta que está apaixonado por Tina e, por isso, não quer saber mais dela. Tina diz para Julieta aceitar que foi trocada. Julieta atira um copo a Filipe.

Sílvia chora por causa de Miguel. Xana consola a irmã. Gabriela está furiosa porque elas não arrumam as roupas. Xana e Sílvia dizem que agora são da realeza e vão ter criadas para tudo.

Diogo surpreende Beatriz que fica feliz por vê-lo. Diogo quer dar um passeio a cavalo com ela. Beatriz diz que tem de trabalhar mas acaba por ceder. Saem os dois animados.

Francisco acusa Eduarda de ter roubado as joias da mãe. Eduarda faz o papel de indignada. Francisco, furioso, diz que vai apresentar queixa contra ela por roubo. Eduarda fica preocupada.

Diogo e Beatriz galopam a cavalo pelo campo. Estão felizes, para o sítio especial deles. Diogo arranjou o baloiço, diz que quer passar o resto da vida com ela, com Teresa e com Martim, que ama como se fosse seu. Pede-a em casamento. Beatriz fica emocionada.

Carlos quer ajudar Tiago, diz que se ele precisar de falar pode contar com a sua ajuda. Tiago diz que não precisa dele. Carlos fala do difícil processo em que consiste o tratamento, ele passou por isso. Tiago é arrogante e diz para Carlos se meter na vida dele.

Beatriz está emocionada, aprecia o anel de noivado no dedo. Diogo quer que ela diga o sim, se aceita ou não casar com ele. Beatriz diz que sim, que não o quer perder e quer ficar com ele até ser velhinha. Beijam-se apaixonados.

Vasco diz ao pai que está disposto a trabalhar no duro e provar que quer endireitar a sua vida. Norberto não fica convencido. Joana entra e Norberto fica entusiasmado ao vê-la.

Elsa oferece um relicário novo à Igreja. É falso, mas parece valioso. O padre Casimiro fica feliz, mas Prazeres fica desconfiada. Elsa garante que o novo negócio corre bem e tem tido bons rendimentos.

André entra no posto cheio de si. Conta que é Visconde e que Mercedes lhe deixou parte da empresa da Herdade. Henrique fica perplexo, manda André trabalhar. Este protesta, diz que agora é rico.

Catarina serve Afonso, ele diz que acha melhor adiar a viagem por causa do tempo. Tiago tem vontade de beber. Tomás percebe, acha que ele devia falar com Carlos. Tiago fica surpreso ao ouvir Afonso falar do noivado da irmã ao telemóvel.

Em casa de Diogo brinda-se ao noivado. Martim pergunta à mãe se ela vai convidar a avó, tem pena dela agora que está numa cadeira de rodas. Carlos muda de conversa mas Beatriz não deixou de sentir-se incomodada.

Filipe diz a Julieta que ama Tina, para o deixar em paz. Reinaldo entra e leva a filha com ele. Filipe entrega dinheiro a Elsa, vai entrar no seu negócio.

Xana aproveita para provocar Catarina. Mente e diz que Mercedes deixou um recado a pedir para ela e Afonso ficarem juntos. Catarina fica insegura. Sílvia mostra o instagram de Elsa. Falam do relicário e Sandra mostra-se nervosa.

Arminda fica feliz quando Diogo e Beatriz contam que vão casar. Acha que eles merecem ser felizes depois de tudo o que passaram. Falam de Eduarda, Diogo tem a certeza que foi ela quem matou Jorge.

Tiago diz a Eduarda que está tudo tratado. O relatório do médico aconselha internamento em clínica de reabilitação. Eduarda decide ir para um spa. Diz que vai continuar com a farsa enquanto lhe der jeito.

Afonso diz que a mãe voltou para a Herdade. Desistiu da reabilitação. Beatriz sente-se culpada. Afonso diz que ela não teve culpa. Ele não tem pena da mãe.