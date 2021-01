Resumo: 321º Episódio - 13 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Igreja, Elsa oferece-se para ajudar o padre Casimiro a descobrir quem roubou o relicário. O padre diz-lhe que suspeita dela, acha muita coincidência o relicário desaparecer quando ela foi deserdada e posta fora de casa. Elsa faz-se de ofendida. Casimiro remata a conversa dizendo que quer estar em silêncio e que o caso já está nas mãos da polícia.

Afonso não percebe porque Xana foi convocada para a leitura do testamento de Mercedes. Francisco diz que a mãe gostava muito dela, deve ter-lhe deixado algo. Falam das joias que Eduarda roubou. Esperam que o testamento refira o rol de joias de Mercedes para perceberem o que Eduarda levou.

A reunião dos AA está para começar e Tiago tem vontade de ir embora. Iva percebe e conversa com ele, diz que é normal porque não sente controlo na vida dele. Tiago conta sobre Candy, diz que são casados mas estão separados, não resolveram a situação. Arrumam os dois as cadeiras da sala. Tiago sente-se atraído por Iva.

Xana diz a Beatriz que Deus castigou Eduarda por ela ser má. Pede desculpas a todos pelo que fez no funeral de Mercedes. Dr. Barreto entra acompanhado de André. Francisco pergunta se é necessário escolta da guarda para ler o testamento e Dr. Barreto responde que ele veio na qualidade de herdeiro. Todos ficam perplexos, incluindo André. Xana pergunta se o pai é filho de Mercedes e Afonso pergunta ao pai se é irmão de André.

Eduarda tem um pesadelo com o momento em que disparou contra Jorge matando-o, acorda e vê Diogo sentado ao seu lado na cama do hospital. Ele diz que não vai descansar até ela estar na prisão e se não for ela presa, vai ele porque a mata, ameaçando-a, caso ela faça algo contra Beatriz ou Martim. Conta que a polícia encontrou uma pegada de sapato feminino junto ao corpo de Jorge. Eduarda fica aterrorizada.

André fica perplexo ao saber que é filho do Visconde e que Mercedes lhe deixou 10% da sociedade Herdade Terra Brava. Xana fica com o colar de Mercedes. Francisco e Afonso ficam apreensivos por causa de André.

Carlos explica a Sara que ainda têm de esperar pelo julgamento para ela voltar a casa. Rosete entra e fica contente ao ver Carlos, diz que têm de festejar e sugere uma festa no Carrossel. Prazeres fica indignada, sente ciúmes.

Filipe quer entrar no esquema de Elsa. Tina, furiosa, diz que Elsa só está a enganar as pessoas. Julieta manda uma carta a Flávio, os dois leem, diz que sem Flávio não vale a pena viver. Filipe quer contar a verdade, mas Tina não deixa.

Carlos diz a Diogo que está orgulhoso do homem que ele é. Fala do julgamento. Quer que Diogo prometa que aconteça o que acontecer, ele vai seguir em frente com a sua vida. Diogo diz ao pai que ele vai fazer sempre parte.

Ainda estão todos perplexos com André. Afonso não quer que André faça parte da empresa. Acha que deviam fazer-lhe uma proposta. Francisco concorda. Rosete avisa que André não é de confiança.

André festeja com as filhas, gaba-se de ser filho de um Visconde. Sílvia quer saber dos 10%. Diz que o pai deve ficar rico. Xana pensa em demitir-se do restaurante. André tem pena que Gabriela não esteja presente.

Vasco encara Afonso. Reconhece que foi injusto com ele em relação à morte de Rui. Pede ajuda para trabalhar na Herdade. Afonso contrata Vasco, diz que depois fala com Norberto.

Carlos pergunta a Diogo se conseguiu. Ele nervoso diz que sim. Beatriz interrompe. Está cansada. Fala do testamento da avó e de André, comenta que tencionam comprar a parte da empresa a André e que ela recebeu as joias que Eduarda roubou e algum dinheiro no banco.

Tiago conversa com o pai. Conta que falou com Martim e desta vez não vai falhar no tratamento. Tomás fala da situação de Eduarda. Tiago fica comprometido, inventa uma desculpa para não falar no assunto.

Prazeres continua com as suas teorias de quem terá roubado o relicário. Acusa Vasco. Arminda fica irritada e avisa a irmã para não espalhar mentiras. Prazeres acusa Mafalda, deixando Marco furioso.