Resumo: 320º Episódio - 12 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Casimiro, furioso, diz a Filipe que o relicário desapareceu. Filipe fica espantado. O padre levanta suspeitas, diz que pode ter sido Mafalda, ela esteve na Igreja e foi embora de forma suspeita. Filipe diz que não, Mafalda é boa pessoa.

Elsa pede para Vasco lhe passar creme nas costas. Vasco, farto das provocações dela, diz para ela aceitar que o perdeu. Não confia nela nem no esquema que arranjou para ganhar dinheiro. Elsa fica irritada.

Martim pede à mãe para não o deixar sozinho com o pai. Tiago entra, tem bom aspeto. Diz ao filho que decidiu tratar o seu problema da bebida e que só quer que voltem a ser amigos. Martim fica feliz.

Henrique está ao telefone quando Marco entra para falar de um processo. Henrique sai apressado, diz que houve desenvolvimentos no caso do homicídio de Jorge Ferraz.

Xana e Sílvia ensaiam coreografia. Sílvia não tem jeito para dançar. Gabriela fica furiosa porque está tudo desarrumado. André diz às filhas que gosta de Gabriela e pede para a deixarem em paz.

Beatriz diz a Diogo que achou que Tiago foi sincero. Diz que Martim ficou sensibilizado. Marco e Henrique entram. Henrique diz a Carlos que o Juiz revogou a sentença. Ele está livre.

Casimiro faz a denúncia do roubo do relicário, diz que o mesmo está avaliado em mais de cinco mil euros. Prazeres fica aflita quando o Padre diz que Mafalda pode ser suspeita. André diz que vão investigar.

Eduarda deita-se na cama ao ouvir a porta. Continua no seu papel de vítima. Rosete entra, quer confirmar que a irmã está paraplégica e fica convencida. Pede a Eduarda para não culpar Beatriz, nem apresentar queixa.

Arminda confirma que faltam joias no cofre de Mercedes. Tem a certeza que ela nunca pensou em vendê-las. Afonso diz que só pode ter sido Eduarda a levá-las. Francisco está furioso.

Carlos está livre da pulseira. Henrique conta que encontraram uma pegada feminina perto do corpo de Jorge. Beatriz acha que é da mãe. Diogo quer festejar a liberdade de Carlos mas este prefere ir ter com Sara.

Elsa entra cheia de sacos de compras. Quer que Xana entre no negócio da pirâmide. Xana conta que roubaram o relicário da Igreja. Sandra mostra-se comprometida. Vasco acha que foi Elsa, mas ela nega. Sandra rouba mais uma gorjeta.

Catarina desabafa com a mãe. Não percebe as atitudes de Afonso. Gabriela diz que ele está a fazer o luto pela morte da avó. Catarina fica desanimada. Gabriela está farta de Sílvia e Xana lá em casa mas gosta de André.

Diogo percebe que Beatriz está triste. Esta conta que Martim ficou com pena de Eduarda e quer visitá-la. Diogo diz que tudo vai correr bem. Martim não é parvo, não vai deixar-se manipular. Falam do testamento de Mercedes.

Rosete ficou com pena de Eduarda. Conta a Francisco que foi visitá-la ao hospital. Francisco diz que Eduarda é má pessoa, não quer saber dela para nada. Conta que suspeita que ela roubou as joias da mãe.

Prazeres comenta com Filipe que está decidida a descobrir quem roubou o relicário da Igreja. Carlos entra no café com Sara e tenta pedir desculpas a Prazeres que quer perdoá-lo, mas prefere ser orgulhosa.