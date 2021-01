Resumo: 319º Episódio - 11 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xana entra furiosa e vai logo atacar Catarina, que se defende. Tomás farto, despede as duas. Elas ficam aflitas e prometem que se vão controlar.

Tiago mente a Beatriz sobre o diagnóstico de Eduarda. Diz que está a tratar-se e quer ver Martim. Beatriz não confia em Tiago mas acaba por ceder quando Tiago lhe pede para não o afastar do filho.

Carlos fica perplexo ao saber que Eduarda está paraplégica. Diogo só está preocupado com Beatriz, diz ao pai que vai a Lisboa falar com o Lemos. Se encontram Octávio, podem provar que ele não matou Jorge.

Prazeres quer que o Padre perdoe Catarina. Casimiro já está farto de ouvir Prazeres e cede. Ela diz que levou Mafalda para se confessar. Vai buscá-la, mas não a encontra.

Diana decide não tomar a pílula. Vasco entra, tem saudades de trabalhar e dos pais. Arminda ouve e embora morra de saudades do filho, trata-o de forma dura. Vasco sai triste.

Beatriz sente-se culpada. Lembra-se do acidente de Martim, sente que está a reviver tudo outra vez. Afonso diz que ela não teve culpa de nada. Falam do testamento de Mercedes.

Eduarda é desagradável com a enfermeira que acaba de sair. Tiago diz a Eduarda que está tudo tratado, no sistema deu entrada do estado dela como paraplégica. Eduarda fica satisfeita e continua a chantagear Tiago, que faz o que ela quer embora contrariado.

Mafalda conta os elogios que Joana fez a Norberto. Ele fica nervoso, conta que Eduarda está paraplégica. Prazeres mete veneno. Ninguém acredita que Beatriz tenha feito de propósito. Mafalda conta porque saiu da Igreja.

Julieta encara Filipe a pensar que é Flávio. Não aceita o fim da relação. Reinaldo aparece e fica furioso. Julieta diz que se não pode ficar com Flávio, mata-se. Filipe preocupado conta a Tina o que aconteceu.

Xana deita água benta pela casa, acha que o espirito de Mercedes está zangada com ela. André interessado quando filha fala de testamento. Gabriela diz a Xana que guerra entre ela e Catarina tem de acabar. Xana provoca Gabriela.

Beatriz conta a Martim que Eduarda está paraplégica. Conta como tudo aconteceu e jura que não empurrou mãe. Martim quer ir para o quarto. Diogo diz que falou com Lemos, parece que PJ tem uma nova pista.

Catarina sente-se culpada pelo sucedido no funeral e pede desculpas a Afonso. Ele está triste e sem paciência, pede para ela ir embora. Fica a ver fotografias da avó com saudades dela.

Tiago inquieto, tem vontade de beber. Está ansioso. Candy entra, pede desculpas. Tiago quer que ela volte para casa. Diz que não tem nada com Iva. Candy decide ficar e fazer companhia a Tiago.

Casimiro furioso diz a Filipe que o relicário desapareceu. Filipe fica espantado. Padre levanta suspeitas, diz que pode ter sido Mafalda, ela esteve na Igreja e foi embora de forma suspeita. Filipe diz que não. Mafalda é boa pessoa.

Elsa pede para Vasco lhe passar creme nas costas. Vasco farto das provocações dela, diz para ela aceitar que o perdeu. Não confia nela nem no esquema que arranjou para ganhar dinheiro. Elsa fica irritada.

Martim pede à mãe para não o deixar sozinho com o pai. Tiago entra, tem bom aspeto. Diz ao filho que decidiu tratar o seu problema da bebida e que só quer que voltem a ser amigos. Martim fica feliz.

Henrique está ao telefone quando Marco entra para falar de um processo. Henrique sai apressado, diz que houve desenvolvimentos no caso do homicídio de Jorge Ferraz.

Xana e Sílvia ensaiam coreografia. Sílvia não tem jeito para dançar. Gabriela furiosa porque está tudo desarrumado. André diz às filhas que gosta de Gabriela e pede para a deixarem em paz. Xana tem receio do espírito de Mercedes.