Resumo: 318º Episódio - 9 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás também está de saída para o velório de Mercedes. Tiago diz que não quer ir, inventa uma desculpa porque sente-se culpado. Tomás fica contente ao saber que ele falou na reunião dos AA e já tem consulta marcada.

Arminda acha estranha a postura de Norberto que fica nervoso com as perguntas dela. Arminda conta ao marido que Eduarda caiu no celeiro.

Filipe tem muita pena de Julieta, diz a Tina que a miúda está a sofrer e a culpa é dele. Tina diz para ele se focar no dinheiro que vão ganhar, diz que Julieta está melhor sem Flávio porque ele não presta.

Diana diz a Rosete que está tudo controlado no bar. Pergunta como está Eduarda. Rosete acha que a irmã está a fazer fita. Sílvia discute com Miguel. Xana quer fazer um show com Sílvia e pede uma oportunidade a Rosete.

A família de Mercedes recebe as condolências. Prazeres critica todos junto do Padre, que não tem paciência. Beatriz continua preocupada com a mãe. Tomás diz para ela ligar a Tiago, ele pode conseguir informações.

Tiago recebe uma chamada de Beatriz que pede ajuda para saber o estado de Eduarda. Ele diz que vai tentar saber o que se passa. Candy fica com ciúmes de Iva, Tiago diz que não é importante para ele. Candy diz a Tiago que fica feliz de ver o empenho dele em se tratar. Joana apanha Sandra a guardar uma gorjeta.

Henrique convida Diana para jantar fora. Ela recusa, diz que não consegue fazer de conta que está tudo bem quando não está. Ele sai chateado. Tina diz a Diana que está nervosa com a história de Julieta. Ela não desiste...

Eduarda diz a Vladimir que teve um acidente e está no hospital. Ele acredita e ela ganha mais tempo. Entra Tiago, diz que Beatriz está preocupada. Eduarda, enraivecida, diz que foi Beatriz quem a deixou assim.

Decorre o funeral de Mercedes. Casimiro preside a cerimónia. Todos se despedem de Mercedes. Prazeres faz uma cena de pranto, acha que devem mostrar o pesar pela perda de Mercedes. Afonso Maria pega num dos lados do caixão, Xana e Catarina disputam quem pega no caixão para mostrar posição, acabam por deitar o caixão ao chão, deixando Afonso furioso com a falta de respeito delas.

Elsa entra cheia de sacos, diz que conseguiu o dinheiro e já recebeu a sua parte com o novo negócio. Tânia quer investir. Tina avisa que Elsa é mentirosa. Tânia decide dar o dinheiro a Elsa, que mente mais uma vez.

Marco e Mafalda falam do futuro. Precisam de definir onde vão viver. Prazeres entra furiosa com Catarina, conta que ela a fez passar a maior vergonha da sua vida. Catarina culpa Xana pelo caixão ter caído.

Xana reza e pede perdão a Mercedes, diz que a culpa foi toda de Catarina. Casimiro e Sílvia entram. Xana quer levar água benta para casa.

Carlos prepara o biberão. Diogo diz ao pai que Lemos vai mandar uma foto do suposto cúmplice de Jorge. Carlos e Diogo ficam entusiasmados ao reconhecerem Octávio.

Afonso está chateado com Xana e Catarina por terem estragado o funeral da avó. Beatriz acha que a avó até ia achar piada ao que aconteceu. Vão ver a mãe. Afonso tem a certeza que Eduarda está bem.

Eduarda finge que está a dormir. Tiago recebe Beatriz e Afonso, hesita, sente-se culpado por estar a mentir, mas vai em frente. Diz que Eduarda fraturou as vértebras e está paraplégica. Beatriz e Afonso ficam chocados.

Francisco segue pelo corredor, vai ao encontro dos filhos. Ouve a voz de Eduarda aos gritos e apressa o passo. Eduarda faz o papel de vítima lamentando o seu estado. Acusa Beatriz de a ter empurrado de propósito. Tiago mente e confirma o diagnóstico. Eduarda está paraplégica! Beatriz sente-se tremendamente culpada.

Elsa entra cheia de sacos. Diz que finalmente recebeu o dinheiro, garante que não anda metida em esquema nenhum. Vasco não quer saber, está à procura de emprego. Não pensa entrar no jogo de Elsa.

Xana entra furiosa e vai logo atacar Catarina, que se defende. Tomás farto, despede as duas. Elas ficam aflitas e prometem que se vão controlar.

Tiago mente a Beatriz sobre o diagnóstico de Eduarda. Diz que está a tratar-se e quer ver Martim. Beatriz não confia em Tiago mas acaba por ceder quando Tiago lhe pede para não o afastar do filho.

Carlos fica perplexo ao saber que Eduarda está paraplégica. Diogo só está preocupado com Beatriz, diz ao pai que vai a Lisboa falar com o Lemos. Se encontram Octávio, podem provar que ele não matou Jorge.

Prazeres quer que o Padre perdoe Catarina. Casimiro já está farto de ouvir Prazeres e cede. Ela diz que levou Mafalda para se confessar. Vai buscá-la, mas não a encontra.

Diana decide não tomar a pílula. Vasco entra, tem saudades de trabalhar e dos pais. Arminda ouve e embora morra de saudades do filho, trata-o de forma dura. Vasco sai triste.

Beatriz sente-se culpada. Lembra-se do acidente de Martim, sente que está a reviver tudo outra vez. Afonso diz que ela não teve culpa de nada. Falam do testamento de Mercedes.

Eduarda é desagradável com a enfermeira que acaba de sair. Tiago diz a Eduarda que está tudo tratado, no sistema deu entrada do estado dela como paraplégica. Eduarda fica satisfeita e continua a chantagear Tiago, que faz o que ela quer embora contrariado.

Mafalda conta os elogios que Joana fez a Norberto. Ele fica nervoso, conta que Eduarda está paraplégica. Prazeres mete veneno. Ninguém acredita que Beatriz tenha feito de propósito. Mafalda conta porque saiu da Igreja.