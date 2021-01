Resumo: 317º Episódio - 8 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosete está ao telemóvel com Francisco, ele conta sobre o relatório da autópsia e que a mãe morreu de causas naturais.

Beatriz não se conforma com o resultado da autópsia da avó, diz que tem a certeza que a mãe teve algo que ver com a morte da avó. Diogo e Carlos tentam consolar Beatriz, mas ela está angustiada.

Tiago aproxima-se de Iva, procura Germano. Quer pedir desculpa pela cena que fez a última vez que lá esteve. Iva fala com ele e convence-o a ficar. Fala sobre o grupo e o bom que é partilhar.

Xana e Afonso esperam pela sua vez. Xana não aguenta e critica Catarina. Afonso defende a namorada e Xana fica irritada. Algo correu mal e têm de marcar outro dia...

André encara Miguel, acusa-o de gozar com Sílvia, não gosta de ver a filha sofrer. Miguel diz que acabar o namoro com Sílvia foi o melhor para os dois. Ela é controladora. André fica furioso e insulta Miguel.

Prazeres fala com o Padre por causa do funeral de Mercedes, diz que acha que Eduarda teve algo a ver com a morte da sua amiga. Casimiro diz que ela e Mercedes estavam sempre a discutir.

Germano entrevista Diogo. Ele afirma que foi Eduarda quem o mandou raptar em criança e que foi ela que matou Jorge. Diz que o pai está inocente. Germano diz que quando ele tiver provas concretas publica tudo.

Eduarda e Beatriz discutem. Beatriz acusa a mãe de ter algo a ver com morte da avó, diz à mãe que a odeia. Eduarda fica magoada. Beatriz sobe as escadas e Eduarda segue-a, agarra num braço de Beatriz que ao sacudir-se da mãe, para se livrar dela, faz com que Eduarda caia pelos degraus abaixo.

Martim está triste por causa da morte de Mercedes. Pergunta a Sara se ela acha que Eduarda teve algo a ver. Carlos ouve e diz a Martim para pensar nos momentos bons que passou com a bisavó.

Beatriz fica aflita. Eduarda está deitada no chão, perdeu os sentidos, Beatriz tenta acordá-la. Decide chamar uma ambulância.

Elsa quase convence Tânia a entrar no esquema da pirâmide para ganharem dinheiro. Prazeres entra atrás de Francisco a querer saber se Mercedes morreu de forma natural. Elsa acusa Prazeres de ser falsa.

Julieta apanha Filipe a limpar e a dançar. Continua a achar que é Flávio, diz que não aceita o fim da relação, sabe que se amam e acha que "Flávio" tem medo do pai. Filipe, nervoso, diz que não a ama e grita para ela ir embora.

Tiago pede desculpa a Germano. Ele fica contente por Tiago estar a reagir e convida-o a ficar na reunião dos AA. Iva é a primeira a falar sobre a sua luta diária. Tiago ganha coragem e fala também.

Eduarda acorda cheia de dores. É desagradável para a enfermeira. Esta diz a Eduarda que ela já está medicada e agora vão fazer exames para saber se houve alguma lesão na coluna.

Beatriz conta a Diogo o que aconteceu. Diz que odeia mãe, mas não lhe quis fazer mal. Diogo diz que mesmo que Eduarda a acuse, toda a gente a conhece e sabe que ela era incapaz de fazer mal a alguém.

Catarina não acredita na troca de datas, acha que Afonso não se quer divorciar. Muda de tema. Quer marcar um fim-de-semana romântico mas Afonso não tem vontade de ir. Norberto continua encantado com Joana. Decide não atender a chamada de Arminda.

Sílvia continua triste porque não quer perder Miguel. Mandou várias mensagens e ele não responde. Xana diz que acabou a tristeza, vão as duas curtir para o Carrossel. Gabriela quer ir mas Xana trata-a mal.

Diogo está de saída para o velório de Mercedes. Carlos tem dúvidas se a queda de Eduarda foi mesmo um acidente. Diogo acredita em Beatriz. Diogo conta a Martim que Eduarda caiu e está no hospital.

Beatriz está preocupada porque não tem notícias da mãe. Afonso tranquiliza-a. Francisco fala com advogado e diz aos filhos que há mais herdeiros no testamento da mãe para além deles...