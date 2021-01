Resumo: 316º Episódio - 7 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz fala sobre Tiago mas Martim não quer ouvir falar do pai. Diogo conversa com ele. Conta o que ele sentiu quando Carlos não parava de beber. Carlos ouve e fica emocionado.

Tiago acorda e bebe. Tomás discute com ele, diz ao filho que ele devia considerar ir para uma clínica de reabilitação. Tiago fica furioso.

Filipe faz o combinado, faz-se passar por Flávio e acaba tudo com Julieta. Ela chora, não acredita que Flávio a deixou de amar. Quer beijá-lo. Tina intervém, diz que Flávio não vale nada e que ele tem outra.

Sandra fica com mais uma gorjeta para ela. Ninguém repara. Xana fala com Rosete e Francisco sobre Mercedes. Francisco sente-se culpado por ter deixado a mãe com Eduarda. Ainda não sabem o resultado da autópsia.

Tiago quer falar com Martim. Beatriz não deixa, diz a Tiago para ir para casa, está num estado lastimável. Martim diz ao pai que não quer falar com ele. Diogo tenta ajudar Tiago, mas ele acusa-o de tudo.

Eduarda fala ao telemóvel com Vladimir, já tem parte do dinheiro e diz que também tem joias valiosas para lhe dar. Afonso ouve e fica desconfiado, encara a mãe. Quer saber se ela teve algo a ver com a morte da avó. Eduarda nega.

Arminda visita Carlos. Ele conta que há uma família que quer adotar Sara e está preocupado. Falam de Prazeres. Carlos quer pedir-lhe desculpas. Arminda diz para ele insistir.

Elsa tenta convencer Candy a entrar no esquema para ganhar dinheiro. Candy diz à irmã que não confia nela, não quer saber de negócio nenhum. Vasco ouve tudo e também acha que é mais uma aldrabice de Elsa.

Afonso está abatido. Catarina entra e pede desculpa pela atitude que teve quando o viu com Xana. Afonso percebe e perdoa Catarina. Ela pergunta se ele vai assinar o divórcio, Afonso diz que sim. Quer tratar de tudo.

Tiago chora desesperado à procura de uma garrafa escondida. Tomás conversa com ele. Tiago chegou ao fundo e sabe disso, pede ajuda ao pai. Tomás convence-o a fazer um tratamento e diz que vai estar com ele sempre.

Beatriz fala sobre a conversa que Afonso ouviu. Acha que a mãe teve algo a ver com a morte da avó. Francisco fica arrasado, diz que a mãe tinha o testamento feito. Tem de falar com o advogado. Beatriz consola o pai.

Norberto está triste pela morte de Mercedes, conversa com Joana. Ele ajuda-a a montar, fica encantado com ela, mas Joana não se apercebe de nada.

Arminda diz à irmã que Carlos está mesmo arrependido do que fez. Prazeres não quer saber de Carlos nem das suas desculpas.

Candy "defende" Tiago. Rosete diz para ela pensar mais na sua vida e seguir em frente de vez, Tiago não a merece.