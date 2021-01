Resumo: 315º Episódio - 6 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara diz a Carlos que quer ser inspetora da PJ como ele e Martim quer ser comando como Diogo. Sara está triste e conta a Carlos que há uma família que a quer adotar. Carlos fica inquieto.

Arminda diz a Prazeres para ela falar com Carlos, tem a certeza que ele quer pedir desculpas. Catarina quer ajuda para escolher o destino de férias para ir com Afonso. Arminda conta do vídeo de Eduarda que circula na net.

Todos estão consternados com a morte de Mercedes, menos Eduarda. Beatriz diz que o médico suspeita que a avó teve um enfarte. Francisco quer uma autópsia, o que deixa Eduarda irritada. Todos apoiam a decisão de Francisco.

Tomás e Diogo falam sobre o vício do álcool, sobre Tiago e Carlos. Diogo gostava de ajudar o irmão, mas não sabe como. Tomás sente-se desesperado. Diogo fala ao telemóvel com Beatriz. Ficam a saber que Mercedes morreu.

Reinaldo confunde Flávio com Filipe, quer que ele desapareça da vida da sua filha, Julieta. Oferece-lhe dinheiro. Filipe diz que não é Flávio mas Tina interrompe e faz negócio com Reinaldo, deixando Filipe chocado.

Norberto está triste e preocupado, não sabe como dizer a Arminda que Mercedes morreu. Vasco diz ao pai que está arrependido, não quer ficar longe da família, diz que faz o que o pai quiser. Norberto não quer saber do filho e sai.

Diana conta a Mafalda que tem problemas com Henrique porque ela quer ser mãe e ele não quer ter mais filhos. Elsa diz a Xana que vai reconquistar Vasco e as pessoas da Vila. Conta sobre o novo esquema para ficar milionária.

Tiago bebeu demais e quer confessar o que fez a Mercedes. Fala da mãe e da sua vida, está cansado que tudo lhe corra mal. Henrique diz para ele ir para casa, ficar sóbrio e ligar ao filho. Tiago está desorientado.

Todos estão tristes. Francisco sente-se culpado por não ter socorrido a mãe. Beatriz quer que se faça a autópsia para ficarem descansados. Prazeres quer ajudar, Carlos quer falar com ela, mas Prazeres ignora-o.

Filipe não acha correto fazerem sofrer uma rapariga que nem conhecem. Tina diz que precisam do dinheiro, acha que é uma oportunidade de recuperarem o que Flávio roubou. Reinaldo paga uma parte. Os dois combinam tudo.

Sílvia chora porque Miguel a deixou. Culpa o pai. André diz que Miguel é um palerma. Gabriela diz a Sílvia que a distância não é má, se calhar Miguel sentia-se sufocado. Sílvia fica irritada.

Afonso encontra Xana, ela também sofre pela morte de Mercedes. Ficam muito emocionados ao recordar os momentos com ela. Catarina entra e acha que os dois voltaram e fica furiosa. Acaba com Afonso e vai embora.

Diogo e Carlos conversam sobre a família que quer adotar Sara. Carlos diz que talvez seja o melhor, ele na situação que está não vai poder adotá-la. Diogo quer fazer Eduarda pagar por tudo. Beatriz está preocupada, diz que Martim não quer comer.

Tiago diz a Eduarda que sabia que a ajuda dela ia sair-lhe caro. Diz que não matou Mercedes, aliás, tentou salvá-la. Eduarda diz que a polícia pode pensar diferente. Quer que sejam uma equipa, quer a ajuda dele.

Tomás está muito preocupado com Tiago, que não atende. Desabafa com Joana, acha que a única forma de ajudar Tiago é interná-lo numa clínica de reabilitação, mesmo que Tiago o odeie para sempre.

Eduarda diz a Tiago que Mercedes poderia estar viva se tivesse sido socorrida a tempo. Ele pode ser acusado se ela contar tudo o que sabe. Tiago pergunta a Eduarda quanto dinheiro ela quer.

Carlos adormeceu. Sonha com Prazeres. Acorda sobressaltado e fica inquieto, acha que está a ficar maluco.

Elsa procura pessoas a quem possa enganar para entrar no esquema duvidoso e ganhar dinheiro. Vasco entra e ela tenta provocá-lo. Vasco afasta-se, vê os contactos e fica desconfiado. Elsa mente e diz que está a renovar a agenda.

Martim está triste pela morte de Mercedes.