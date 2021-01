Resumo: 314º Episódio - 5 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda e Mercedes discutem. Provocam-se uma à outra. Mercedes sente-se mal, tem dores no peito. Pede ajuda a Eduarda mas ela simplesmente vira costas e sai da sala.

Na GNP, Diogo mostra o vídeo de Eduarda a entregar o colar a Samuel. Fala com Henrique, diz que Jorge era parceiro de Eduarda no crime e defende que ela o matou. Marco Paulo diz que Carlos violou a medida de coação. Ouvem os gritos dele a entrar. Carlos diz que não aguenta mais Prazeres, prefere ser preso. Ela ouve e fica magoada.

Joana está ao telemóvel com David. Diz que o filho está feliz e bem. Afonso aparece e vai ter com Catarina. Xana fica com ciúmes e faz mais uma cena. Tomás farto, diz que, ou atinam ou as despede as duas.

Beatriz conversa com Martim. Ele diz que falou com Diogo e acha que ele tem razão, precisa de conhecer Teresa para se habituar a ela. Beatriz fica feliz com a mudança de atitude dele.

Tiago entra e chama por Martim e Eduarda. Ouve gemidos vindos da sala de jantar e vai para lá. Encontra Mercedes aflita, com dores no peito. Quer ajudá-la, mas está bêbado. Eduarda percebe o que se está a passar. Tiago diz que Mercedes precisa de ir para o hospital.

Tiago leva Mercedes para o seu carro, está embriagado mas tenta lutar contra isso para ajudar Mercedes. Não sabe das chaves do seu carro. Vê a Pick-up, ajuda Mercedes a entrar e arranca apressado.

Tiago não consegue concentrar-se na condução devido ao estado embriagado. Mercedes diz para ele dizer aos netos que os ama muito. Tiago perde o controlo do carro, que vai parar a uma vala. Os dois perdem os sentidos.

Diogo diz ao pai que ele foi muito mal-educado com Prazeres, ela não merecia ser humilhada em frente a outras pessoas. Espera que ele peça desculpa. Carlos diz que perdeu a cabeça.

Tiago tenta reanimar Mercedes mas percebe que ela está morta. Fica aflito. Decide ligar a Eduarda a pedir-lhe ajuda. Eduarda diz para ele não sair de onde está.

Prazeres chora enquanto cozinha. Marco diz que ela tem de parar de se preocupar tanto com as pessoas. Quer saber se ela gosta de Carlos. Prazeres não quer falar dele, está triste e magoada.

Miguel recebe uma chamada de Sílvia e acabam por discutir. André mete-se na conversa e Miguel diz para ele se meter na sua vida.

Eduarda diz a Tiago que ele matou Mercedes ao conduzir bêbado. Tiago, desesperado, diz que Mercedes estava a ter um enfarte, só quis ajudar. Implora a ajuda de Eduarda, que tem uma ideia.

Diogo já pôs o vídeo de Eduarda a circular na internet. Carlos diz que já falou com o Inspetor do seu caso, mas ainda não encontraram cúmplices de Jorge. Diogo diz que Samuel não causou mais problemas.

Eduarda acomoda Mercedes no sofá. Tiago, aflito, diz que o plano não vai resultar. Acusa Eduarda de não o ter ajudado. Eduarda diz para ele ir embora que ela depois liga para o 112.

Vasco desabafa com Filipe, admite que ainda gosta de Elsa, não consegue tirá-la da cabeça. Filipe diz que Elsa só traz problemas. Vasco diz que sabe bem disso pois perdeu tudo por ela. Filipe fala da traição de Flávio.

Miguel e Sílvia entram a discutir. Sílvia queixa-se de que ele não lhe dá atenção e diz que tem a mania que é importante. Miguel, farto, acaba a relação.

Eduarda tem as joias de Mercedes, fala para ela com desprezo total. Muda de postura. Liga para Afonso e finge estar consternada, conta-lhe que a avó morreu, pede para ele avisar Francisco.

Afonso não quer acreditar e acusa a mãe de ter feito alguma coisa à avó. A chorar, liga para Beatriz e conta que a avó faleceu.

Tiago está muito em baixo, diz a Candy que perdeu toda a gente que ama. Ela não tem paciência para o papel de vítima dele. Tiago fala da morte da mãe, diz que Martim o odeia. Candy cede com pena e fica com ele.

Tina acabou de ver o vídeo de Eduarda com Samuel, diz que ela mandou mesmo raptar Diogo em criança. Elsa entra e fala do esquema das cripto moedas. Tânia fica interessada. Tina avisa-a que Elsa não é de confiança.