Resumo: 313º Episódio - 4 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sílvia entra na sala a discutir com Miguel. Não percebe porque é que ele não responde às mensagens, acha que ele se desculpa com o trabalho. Gabriela aconselha Sílvia a ter calma mas esta fica chateada e sai. André convida Gabriela para ir para o quarto. Ela diz que ele parece um rapazola de dezoito anos e cede.

Vasco janta quando Elsa aparece. Ele fica irritado e diz para ela ir embora. Elsa sugere que dividam um quarto de Hotel. Vasco não quer, mas como sempre acaba por ceder.

Tomás está preocupado com Tiago, conversa com Joana. Sandra guarda a gorjeta no bolso. Fala com Tomás sobre o pedido para a festa, diz que pode ajudar Catarina e fazer dois turnos. Tomás fica contente com Sandra.

Tiago entra em casa e bebe. Recebe várias chamadas de Tomás que decide ignorar. Sente-se culpado e tem vergonha da sua atitude, mas decide continuar a beber.

Mercedes fica feliz por Beatriz estar bem com Diogo. Diz a Afonso que gostava que ele e Xana também se entendessem.

Norberto é simpático com Joana, diz que ela tem muito jeito para a equitação. Henrique, angustiado, desabafa com Tomás porque Diana insiste em ser mãe.

Na consulta de obstetrícia, Prazeres e Mafalda ficam emocionadas. Olga responde a todas as perguntas e explica os procedimentos para os casos como o de Mafalda. Prazeres tem a certeza que o bebé vai ser rapaz. Olga diz que ainda não dá para ver.

Tiago acorda de ressaca. Bebe o resto de whisky. Ganha coragem e liga a Martim. Fica feliz por ele atender mas não gosta da forma fria e distante que o filho lhe fala. Martim diz-lhe para ele não ligar mais, não quer falar com ele. Tiago desliga e segue para dentro com algumas dores na mão.