Resumo: 311º Episódio - 1 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Iva tenta que Tiago beba um café. Ele não quer saber, continua a beber e tenta que Iva faça o mesmo. Discutem. Ela diz a Tiago que ele é um idiota. Tomás olha para o filho e tem pena dele.

Henrique elogia Marco e Miguel por terem apanhado Paco. André aproveita para provocar Marco, conta que passou a noite toda com Gabriela, diz que não percebe como é que ele a deixou escapar.

Tomás, desesperado, procura Carlos. Conta que Tiago teve uma recaída e voltou a beber, já não sabe o que fazer para ajudar o filho. Carlos diz que ele tem de ser ajudado por profissionais.

Tiago acorda de ressaca, sente uma dor de cabeça e tonturas. Não consegue sair do sofá. Respira fundo.

Henrique tenta esquivar-se à conversa dos filhos, mas Diana insiste. Ele diz que não quer mesmo ter filhos e não a quer impedir de ser mãe. Diana fica triste, percebe que ele não vai ceder.

Carlos recebe Prazeres. Fica atrapalhado por estar em boxers. Ela não para de falar. Trouxe rissóis e um novo Puzzle para fazerem juntos.

Tomás não quer acreditar no espetáculo que Tiago deu nos AA. Tiago diz que tem vergonha do que fez, mas ficou mal depois de ver Diogo com a família que era dele. Tomás diz para ele parar de arranjar desculpas por tudo.