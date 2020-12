Resumo: 310º Episódio - 30 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marco Paulo diz a André que Paco está referenciado na PJ. Quer saber quanto dinheiro Rosete lhe deu para incriminar Paco. André mente, diz que não recebeu nada. Marco quer prender Paco e fazer tudo de forma legal.

Tina aproveita para provocar Prazeres. Conta-lhe que o Carrossel é de Rosete, diz que Francisco comprou o prédio. Prazeres fica incrédula. Tina conta que Paco é nojento e até se meteu com Catarina.

Diana fica desapontada quando fala em ser mãe e Henrique diz que não quer ter mais filhos. Percebe que ela tenha esse sonho e não a quer impedir.

Eduarda diz a Rosete que quer vender a casa da mãe. Rosete não quer acreditar no que ouve, diz que ela deve estar muito desesperada para ter a lata de propor a venda da casa depois de tudo o que fez.

Marco diz a André que a ordem é deter Paco o quanto antes. Ele é procurado por tráfico de drogas e têm o testemunho de Tânia e Gusmão.

Elsa mostra a certidão falsa de casamento ao Padre e a fotografia que manipulou. Diz que casou com Vasco e só esperam que Raul volte para casar na Igreja. O Padre diz que vai contar a Raul.

Prazeres entra, repara em Paco, vai direta a ele e bate-lhe com a mala. Ele não percebe o que se passa. Prazeres entorna a imperial por cima dele e diz para ele nunca mais se meter com a sua neta. Expulsa-o do café.

Casimiro dá os parabéns a Vasco pelo casamento com Elsa. Vasco fica confuso, não percebe do que é que o Padre fala. Casimiro diz que vai avisar Raul para ele voltar e assim eles casam pela igreja.

Diogo percebe que Martim tem ciúmes da irmã e propõe um programa a três, sem Teresa. Martim gosta da ideia. Xana quer saber de Afonso. Tiago fica triste e com raiva porque Martim não quer falar nem estar com ele.

Diana continua triste por causa da conversa com Henrique sobre filhos. Miguel entra, entrega o ordenado à mãe, diz para ela pagar a dívida a André. Tina fica emocionada, promete devolver o dinheiro ao filho.

André preparou tudo para passar o resto do dia com Gabriela. Ela entra e fica impressionada. Ele diz que as filhas estão em Lisboa e quer aproveitar para estarem juntos. Ela começa a despir-se. Vão para o quarto.

Diana e Tina falam de Elsa. Rosete tenta impedir Paco de entrar, mas não consegue. Liga para a guarda. Paco ameaça Tânia. Marco e Miguel entram e prendem Paco. Tina fica orgulhosa do filho.