Resumo: 309º Episódio - 29 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Iva fala, todos ouvem a sua história. Tiago ouve mais afastado mas Iva reconhece Tiago, que fica atrapalhado.

Diogo encara Samuel. Mostra o cartão do ginásio que Hugo frequenta e a fotografia de Vânia e Hugo. Diz a Samuel que as regras mudaram. Ele fica longe de Hugo se Samuel lhe entregar o vídeo de Eduarda.

Carlos pergunta a Beatriz onde está Diogo, já percebeu que ele foi fazer algo relacionado com Samuel. Martim vem da festa entusiasmado e quer contar tudo mas a irmã chora e interrompe. Martim fica irritado.

Samuel está furioso, não acredita que Diogo faça mal a uma criança. Diogo mantém-se firme. Samuel ameaça Diogo e Óscar intervém. Leva Samuel. Diogo fica frustrado e preocupado.

Rosete diz a Tânia que o lugar de Paco é na prisão e se ela quiser apresentar queixa, vai ter o seu apoio. Tina também apoia Tânia, que ganha coragem e decide denunciar Paco.

Elsa diz a Cátia que Carlos fugiu de casa e a guarda apanhou-o. Prazeres defende Carlos. Marco entra furioso, diz à mãe para pedir desculpa e mudar de atitude com Mafalda ou caso contrário, vai embora de vez com a família.

André quer beijar Gabriela. Ela quer ir com calma, pensa nas filhas de ambos e não quer mais problemas. Sílvia entra com Miguel e André faz uma cena para disfarçar. Gabriela fica do lado de Sílvia, que estranha.

Eduarda pede bebidas. Tiago diz que já não bebe. Ela quer vender-lhe parte da empresa. Ele estranha e percebe que ela precisa de dinheiro.

Carlos fica chocado ao saber que Diogo ameaçou Samuel com o filho. Diz que ele pode ter pessoas cá fora e pode querer vingar-se. Beatriz fica com medo. Diogo desvaloriza.

Joana diz à filha que David já está instalado e está bem. Traz os pastéis para a filha e para Norberto. Ele agradece e os dois conversam sobre futuros netos. Norberto elogia Joana, que sente-se lisonjeada.

Marco regista a queixa de Tânia. Ela tem medo de Paco. André diz que ele não vai fazer nada, acha que é difícil provar a atitude de Paco e mesmo que consigam, ele vai apanhar pouco tempo de prisão.

Elsa mente ao Padre, diz que fez as pazes com Vasco e decidiram casar na conservatória sem ninguém saber. Logo quando o pai voltar casam na Igreja e fazem a festa. Pede para o Padre contar a Raul.

Iva vai conversar com Tiago. Gostava de jantar com ele, mas Tiago é desagradável. Ela diz que ele não tem de ter vergonha de assumir que anda nos AA. Afasta-se. Tomás reconhece Iva e comenta com Tiago.

Martim quer jogar, mas a irmã chora e ele perde. Carinhoso, fala com ela mas Teresa não para de chorar. Martim pega nela e deixa-a cair. Beatriz fica em pânico e é bruta com Martim, que diz que não fez de propósito.

Xana esteve a cozinhar. Apresenta o seu prato. Sílvia prova e não gosta. Gabriela fica chateada ao ver tudo de pantanas. Prova também o risoto, diz a Xana que está horrível.

Prazeres não perde a oportunidade de mandar bocas a Mafalda. Ela é muito paciente mas Marco fica irritado com a atitude da mãe. Arminda acredita em Vasco, Norberto em Elsa. Mafalda diz à sogra para ir com ela à consulta.

Mercedes aproveita a ocasião e conta a Eduarda que Francisco comprou o prédio do Carrossel, conta também que Beatriz está a viver com os filhos na casa de Diogo. Eduarda fica incrédula.

Beatriz pede desculpa a Martim pela forma bruta como que lhe falou quando ele deixou cair a irmã. Martim diz que está a pensar voltar a morar com o avô e Rosete. Beatriz desabafa com Diogo, ele diz que têm de dar tempo a Martim.

Arminda encara Elsa, diz que é o momento dela contar a verdade. Elsa mantém a postura e diz que Vasco está a mentir.

Afonso quer saber como fica a sua situação no bar. Rosete diz que nada muda, Francisco só é o novo senhorio. Paco quer beber e ameaça Rosete. Afonso expulsa-o do bar.

Martim está cheio de ciúmes da irmã e ainda muito zangado com a mãe. Rosete e Francisco tentam que ele perceba que ele pode ter uma relação com Teresa como a mãe dele tem com Afonso.