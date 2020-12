Resumo: 308º Episódio - 28 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco diz a Rosete que sabia que André não é de confiança. Elsa queixa-se de que tudo lhe corre mal. Xana faz ciúmes a Afonso, que continua a usar Catarina para fazer também ciúmes a Xana. Catarina percebe, fica furiosa e vai embora.

Carlos adormece no sofá mas Prazeres faz uma visita. Traz os seus pipis. Carlos fica desconfortável. Ela conta sobre o Quizz, acha que Diana fez batota para ganhar.

Beatriz despede-se do pai e de Rosete. Agradece toda a ajuda e todo o carinho. Francisco, emocionado, diz à filha que gosta de a ver feliz e que a casa deles terá sempre as portas abertas para ela.

David despede-se da família, vai para mais uma missão. Marco entra e convida Mafalda para jantar em casa, diz que a mãe deve estar mais calma. Catarina conta ao pai que a avó humilhou e tratou mal a Mafalda.

André diz a Paco que ele tem uma forma de sair em liberdade, se assinar os documentos para Rosete ficar com o bar e ir embora da Vila. Paco fica com medo e assina os papéis.

Francisco não confia em André. Rosete diz para ele ser otimista. O valor que ofereceram é justo e ele vai ser o dono. Francisco diz que o bar será dos dois. Rosete espera que André consiga que Paco assine.

Sara ganha o jogo de quizz e diz a Carlos que quer fugir com ele. Carlos diz que não podem fazer isso. Sara diz que já decidiu e não pensa voltar à Instituição. Sai. Carlos fica aflito e vai atrás dela. Carlos vê Sara ao longe, tenta ligar-lhe, mas ela não atende. Carlos sente-se impotente, decide correr atrás dela.

Marco diz que chegaram imagens do banco. Vai ser muito complicado para Filipe reaver o dinheiro que Flávio levantou da conta. Henrique diz que Carlos saiu de casa, quer que vão os dois tratar do assunto.

Afonso entra e Xana vai atendê-lo. Provocam-se. Ele aproveita para dizer que fez as pazes com Catarina e o sexo foi brutal. Catarina ouve a mentira e fica magoada. É fria com Afonso e volta ao trabalho.

Afonso encara Catarina, é sincero, diz que ainda não esqueceu Xana mas quer estar com ela. Pede desculpas por ter sido parvo e promete mudar. Catarina diz que não quer ser ser usada, mas cede. Afonso fica aliviado mas, ao mesmo tempo, sente-se culpado.

Elsa fica irritada com os comentários a pedirem Tina de volta. Elsa consegue que Vasco assine a folha. Tina entra e provoca Elsa, que não cede.

Prazeres está pronta para levar Sara de volta. Esta pede desculpa a Carlos. Ele diz que não está zangado, mas pede para ela ser forte enquanto não podem voltar a estar juntos.

Diogo faz uma espera à porta do ginásio. Reconhece Vânia e a seguir Hugo, que sai do ginásio para ir ter com a mãe. Diogo tira fotografias deles juntos. Beatriz diz a Diogo que acha melhor ele voltar para Vila Brava.

Rosete faz um discurso com Francisco ao seu lado, diz que finalmente o Carrossel está em boas mãos. Francisco é o dono. Paco aparece e ameaça Rosete, diz que não vai esquecer o que ela fez.

Iva fala, todos ouvem a sua história. Tiago ouve mais afastado mas Iva reconhece Tiago, que fica atrapalhado.

Diogo encara Samuel. Mostra o cartão do ginásio que Hugo frequenta e a fotografia de Vânia e Hugo. Diz a Samuel que as regras mudaram. Ele fica longe de Hugo se Samuel lhe entregar o vídeo de Eduarda.

Carlos pergunta a Beatriz onde está Diogo, já percebeu que ele foi fazer algo relacionado com Samuel. Martim vem da festa entusiasmado e quer contar tudo mas a irmã chora e interrompe. Martim fica irritado.