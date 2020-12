Resumo: 307º Episódio - 23 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda quer saber se Mercedes falou com Francisco sobre a proposta de venda do olival. Francisco diz que não estão interessados em comprar a parte dela e quer saber porque precisa de tanta liquidez de repete. Eduarda fica furiosa e desvia a conversa.

André parabeniza ironicamente Marco por ter engravidado logo a filha do sargento. Marco ignora-o. Os dois estão dentro da viatura de patrulha e veem Paco. Mandam-no parar. Este fica nervoso. André e Marco revistam o carro dele e encontram droga. André guarda a droga no carro e levam Paco para a esquadra.

Prazeres acaba a discutir com o Padre sobre religião. Prazeres pede desculpa, quer confessar-se. Catarina trata mal a avó ao saber que esta tratou mal Mafalda.

Diogo comenta com Carlos que Leandro disse que ligava a até agora nada. Carlos acha que ele esconde algo mas Diogo acredita que ele vai conseguir que Samuel fale sobre o colar. Falam do caso de Carlos, têm de provar que não foi ele que disparou os últimos três tiros.

Na cela da prisão de Samuel, Leandro aguarda-o com uma faca. Diz que ele vai dizer a Diogo tudo o que ele precisa saber. Faz ameaça antes de sair, fazendo sinal com a faca no pescoço. Samuel fica assustado.

Rosete conta a Francisco o esquema que tem com André. Francisco não concorda que ela entregue o futuro do negócio a uma pessoa duvidosa como André. Ela recebe uma chamada e diz que Paco está preso, foi apanhado com droga.

Henrique quer saber o que Paco faz na cela. André mente, diz que o apanharam a conduzir bêbado e não fala da droga. Marco fala no cadastro de Paco, diz que ele tem antecedentes de tráfico de droga e violência doméstica. Marco diz a André que não devia ter posto a droga no carro. Acha que podem vir a ter problemas.

Elsa quer dinheiro para falsificar a certidão de casamento. Xana diz a Elsa que ela ainda acaba presa porque falsificar documentos é muito grave. Aconselha a amiga a contar a verdade até porque Arminda já está desconfiada. Elsa diz que só conta quando tiver dinheiro do pai na mão.

Diogo ajuda Beatriz a trazer as suas coisas para casa dele. Sente-se impotente por não poder ajudar Tiago. Beatriz diz que Tiago parece querer mudar mas não acredita que ele vá aceitar Diogo como irmão. Diogo dá força a Beatriz para lutar pelo filho em tribunal. Ela diz que o ama.

Tomás pergunta a Tiago se foi à reunião dos AA. Tiago não gosta de ser pressionado pelo pai. Sandra diz a Tomás que pode ir para casa, que ela e Joana tratam do fecho do restaurante. Tiago diz ao pai para ter cuidado com Sandra. Martim envia uma mensagem de boa noite ao avô e Tiago fica triste porque não recebe nenhuma.

Decorre o Quizz no café Santinho. Prazeres é desagradável com Diana, diz que o quizz é sobre a bíblia como se ela não soubesse nada do assunto. Elsa tenta que Vasco assine um termo de responsabilidade com a assinatura igual ao cartão de cidadão. Vasco recusa-se e diz-lhe para ela o esquecer. O concurso acaba e Diana é a vencedora. Prazeres sente-se humilhada ao saber que Diana em criança foi Campeã das Olimpíadas de Religião e Moral a nível ibérico.

Paco, furioso, encara Rosete, diz que sabe que o esquema da droga partiu dela. Ameaça que vai acabar com ela. Rosete diz que não tem medo dele, diz que se ele lhe vender o bar por um preço simbólico, o tira da prisão. André aparece para saber se ele está a importunar Rosete. Paco diz que isso nunca vai acontecer. Rosete e André ficam preocupados com a resistência dele.

Afonso janta com Arminda e Norberto em casa destes, tem saudades deles. Catarina entra e fica chateada por ele não ter ido ao Quizz com ela e estar ali e não no Carrossel como tinha dito. Afonso explica, mas ela não fica convencida.

Na sala da Herdade, Eduarda separa algumas peças para vender. Mercedes entra, goza com ela, pergunta se agora é feirante. As duas discutem. Mercedes diz que não vai deixar que ela venda nada, vai falar com Francisco.

Diogo recebe uma chamada de Samuel a dizer que tem um vídeo que prova que recebeu o colar da mãe de Diogo e compromete Eduarda. Para o entregar quer que ele o tire da prisão.

Tiago está impaciente. Começa a procurar nos armários, encontra comprimidos para dormir. Toma e tenta relaxar para adormecer.

André seduz Gabriela do jeito que consegue. Ela gosta dele. Os dois vão para o quarto.