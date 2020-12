Resumo: 306º Episódio - 22 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres diz a Elsa que acredita nela, promete que Vasco vai assumir o filho. Sai quando Xana entra. Elsa diz a Xana que tem um plano, vai casar na mesma. Vai falsificar a certidão de casamento. Xana fica perplexa.

Filipe desabafa com Vasco. A polícia não encontra o seu irmão ladrão. Vasco fala de Elsa, diz que ela é uma traidora em tudo. Paco diz a Rosete que nunca vai vender o Carrossel e diz que vai ficar a viver em Vila Brava.

Tomás e Francisco falam sobre Martim. Tiago entra furioso porque o pai contou à Beatriz que ele anda nos AA. Diz que não vai permitir que Martim vá morar com Diogo.

Prazeres faz comida para Carlos. Arminda não acha boa ideia Sara ir viver para ali. Marco conta à mãe que Mafalda está grávida, Prazeres desmaia com a notícia.

Sílvia diz a Miguel que vai estar fora uns dias para ver a mãe, acha que vai ser bom estarem separados, pede desculpa pois sabe que não foi justa com ele. Miguel convida-a para almoçar. Xana diz à irmã que tudo vai correr bem.

Tomás diz a Martim que o pai não está a beber. Tiago entra e fica feliz ao ver o filho. Martim diz que só está ali porque a mãe lhe pediu para ir.

Mercedes fica surpreendida com a proposta de Eduarda. Quer vender a sua parte do olival. Mercedes quer saber porque ela precisa de dinheiro.

Henrique e Joana discutem por causa da missão de David. Xana fala mal de Catarina a Sandra. Joana manda Xana trabalhar e esta acusa-a de fazer queixas a Tomás. Sandra faz-se de sonsa.

Diana fala do jantar de Mafalda, adorou. Conversa com Tina sobre querer ter filhos. Tina diz para ela ver se Henrique pondera voltar a ser pai. Elsa entra, diz que decidiu seguir uma carreira a solo.

Prazeres faz uma surpresa a Carlos, traz Sara para uma visita. Carlos fica emocionado. Prazeres diz que já falou com Lídia para ser família de acolhimento de Sara.

Tomás fala com o filho sobre Martim. Tiago culpa Diogo e Beatriz e está determinado a não deixar Martim morar com Diogo e a ir a tribunal. Tomás diz que ele está a ser egoísta e vai perder em tribunal porque é um alcoólico.

Beatriz desabafa com o pai sobre a intenção de Tiago de pedir a custódia de Martim. Francisco oferece-se para ficar com Martim mas Beatriz corta a intenção pois ele é o pai dele. Diz que vai a tribunal se tiver que ser. Deseja viver com Diogo e quer ter os filhos com ele e não vai desistir disso. Diogo chega e comenta que Samuel não quis falar mas já tem um plano para pressioná-lo a falar.

Rosete paga a André. Este esperava que afastar Paco de Vila Brava e ajudá-la a ficar com o Carrossel valesse mais. Rosete diz que se ele conseguir afastar Paco paga-lhe o dobro. André quer beber sem pagar e garante que não pagará bebidas se conseguir o combinado. Ele diz que já sabe o que vai fazer, para ela confiar nele.

Arminda faz perguntas a Xana sobre o pai do bebé de Elsa. Xana fica nervosa mas é salva por Vasco, que interrompe a conversa das duas. Xana quer saber se o namoro de Afonso e Catarina é sério.

Prazeres acusa Mafalda de ter dado o golpe com o filho, sabe que um homem decente como ele não abandonaria uma mulher com um filho doente. Mafalda fica chocada e diz que gosta mesmo de Marco. Gabriela defende Mafalda mas Prazeres continua transtornada.

Tiago e Beatriz cruzam-se na rua. Ele encara-a e acusa-a de colocar Martim contra ele. Beatriz tenta controlar-se, diz que ninguém está contra ele. Tiago diz que Diogo não vai passar mais tempo com o filho do que o próprio pai. Os dois combinam que serão contactados pelos respetivos advogados.