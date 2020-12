Resumo: 305º Episódio - 21 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Constança diz a Diogo que o pai só vendeu o apartamento a Samuel e aceitou o colar como parte do pagamento, nunca teve negócios com Eduarda. Afonso faz ciúmes a Xana com Catarina, ela começa a ficar farta...

Norberto não acredita na história de Vasco, diz para o filho assumir a paternidade até a criança nascer e fazer um teste.

Marco diz que Paco tem antecedentes. André não percebe porque Marco quer apanhar Paco, é bruto como sempre. Diogo quer falar com Henrique. Seguem para o gabinete. André fica intrigado.

Tiago desabafa com Candy, não se sente confortável nas reuniões dos AA. Tenta beijá-la. Ela não quer, acha que ficarem juntos ia ser um erro.

Joana não se conforma com a partida do filho para o Brasil. David diz que escolheu um estilo de vida e é feliz a lutar pelo que acredita.

Prazeres recebe Lídia. Quer ser a família de acolhimento e quer que Sara fique com ela. Lídia diz que as coisas não se resolvem dessa forma mas vai ter em conta o que ela oferece.

Marco diz a André que Paco já aliciou outras mulheres a prostituírem-se e que elas foram vitimas de violência por recusarem. Marco quer meter Paco na prisão. André pensa numa forma.

Miguel quer ajudar a mãe e oferece-lhe dinheiro para ela pagar a André. Desabafa com mãe, tem vontade de pedir um tempo a Sílvia.

André fala com Rosete sobre Paco. Ela conta o que sabe dele e diz que é um homem perigoso. André quer montar um esquema para ele vender de vez o Carrossel e ir embora.

Henrique percebe que Diana está amuada por não ter sido convidada para o jantar quando David chegou. Pede desculpa. Faz questão que ela vá ao jantar de Mafalda. Vasco diz a Diana que ela tem o direito de lá estar.

Tiago entra em casa e abre uma garrafa de whisky. Liga para Candy, mas ela não atende. Tiago deixa uma mensagem, diz que não se arrepende de terem estado juntos e que a adora.

Mafalda conta à família que vai ter um bebé e faz um discurso emotivo dedicado a Marco. Todos ficam felizes com a notícia. Joana e Henrique discutem por causa da missão de David. Henrique quer que David repense a sua decisão.