Resumo: 303º Episódio - 18 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo diz a Beatriz que não pode sair da Vila e deixar o pai na situação em que está. Tem de ajudá-lo a provar que matou Jorge em legítima defesa. Beatriz percebe.

David e Catarina conversam animados. Afonso está aborrecido. Henrique insiste para Diana estar com ele e David. Tina repara em Afonso e goza com ele. David fica surpreendido por Catarina e Afonso estarem juntos.

Gabriela e André estão em clima de romance. Vão beijar-se quando Sílvia interrompe, quer dinheiro para ir a Lisboa ver a mãe e quer levar Miguel. Gabriela volta a provocar André, tentam novamente um beijo, mas Xana interrompe...

Carlos fica em choque quando Lídia diz que Sara vai ter de ir para uma casa de acolhimento até sair a sentença. Nada pode fazer para mudar a decisão. Sara chora, implora para ficar com Carlos. Todos ficam emocionados.

Diogo conta a Henrique tudo o que Eduarda lhe fez. Conta a relação que ela tinha com Jorge e que ele teve de encenar a morte dele para Eduarda o deixar em paz. Mostra o vídeo a Henrique, que fica incrédulo.

Marco diz a Beatriz que tem pena de Carlos, acha-o um homem sério. Fala de Jorge e diz que o corpo foi libertado, ninguém o reclamou. Beatriz diz para ele avisar Eduarda. Ela que resolva esse assunto.

Prazeres estuda o código civil e toma notas. Carlos liga para o Dr. Barreto, quer falar sobre a situação de Sara. Carlos pede a Prazeres para ela ir embora. Quer ficar sozinho.

Flávio, fingido, ajuda Filipe a procurar o Cartão de Cidadão. Filipe conta que já tem o dinheiro da herança na conta. Flávio conta que esteve com Deolinda no dia em que ela morreu, diz que só queria ajudar. Vai embora de vez.

Elsa desabafa com Vasco, pensa em arranjar um bebé. Vasco diz que ela está louca. Diana interrompe e Elsa diz que está muito preocupada, porque não arranja ninguém para substituir Tina. Elsa fica magoada com a forma como Vasco lhe falou.

Filipe já contou a Tina que Flávio esteve com Deolinda quando ela morreu. Filipe não confia no irmão gémeo. Filipe dá conta que desapareceu o dinheiro da sua conta. Liga para o banco e o gestor diz que foi ele que o levantou. Filipe fica chocado ao percebe que Flávio roubou-lhe todo o dinheiro da conta.

Sandra conta a Tomás que Xana decidiu folgar, mente, diz que Joana deu autorização. Afonso diz a Xana que têm de mudar de advogado. Xana acha que Joana falou com Tomás sem ela.

Tiago observa a caixa que contém coisas de Rodrigo, não sabe o que fazer com ela. Recebe Candy, ela diz que fica feliz de saber que ele está a tratar-se. Ele pede para ela voltar para casa. Candy acaba por ceder.

Eduarda rejeita a chamada de Vladimir. Entra no carro e é apanhada de surpresa por Diogo, que a ataca com o cinto do carro, apertando-o à volta do pescoço dela. Eduarda, pressionada contra o banco do carro, tem dificuldades em respirar. Diogo diz que têm contas a ajustar. Quer que ela lhe dê os nomes dos homens que estavam com Jorge. Eduarda, aflita, diz que não sabe.

Diogo insiste em saber o nome dos cúmplices de Jorge. Afonso aparece e tira Diogo do carro, diz que não é matando a mãe que resolve os problemas. Pede para ele pensar em Teresa. Diogo afasta-se. Eduarda recupera e diz que vai denunciar Diogo.

Elsa faz o papel de vítima perante Arminda, que não aguenta ver como Vasco trata Elsa. Diz que ela vai morar na casa deles até o bebé nascer. Vasco, furioso, diz que o bebé não é dele. Elsa nega tudo.

Mafalda decidiu não ter o bebé e Marco quer acompanhá-la ao hospital. Ele está triste, mas respeita a decisão dela. Prazeres critica a atitude da família com ela, diz que ninguém quer saber do que ela sente.

Na GNP, Eduarda faz queixa de Diogo, diz que ele a tentou matar e Afonso é sua testemunha. Afonso entra e diz a André que a mãe mente para prejudicar Diogo, diz que não viu nada e acusa a mãe de fazer marcas no pescoço a ela própria.

Francisco quer Paco longe. Já sabe o que ele fez à Tânia. Quer comprar o prédio. Filipe continua indignado porque o irmão lhe roubou o dinheiro da herança. Francisco diz para ele denunciar Flávio.